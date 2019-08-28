Комбриг ВСУ заподозрил командиров в доведении до суицида своего племянника

28.08.2019, Киев, Александр Гусар

Командир 128-й бригады ВСУ Сергей Собко усомнился в официальной версии самоубийства своего племянника и инициировал расследование данного инцидента, произошедшего в 35-й бригаде морской пехоты.

Такую информацию озвучил сегодня во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Дмитрий Астрахань, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, разведкой ДНР получены уточнённые данные по факту суицида 25 августа в 35-й бригаде морской пехоты ВСУ родственника командира 128-й бригады Сергея Собко.

«По уточнённой информации, застрелившийся Собко В. О. являлся «срочником» и находился в зоне оккупации незаконно по договорённости командиров 128-й бригады Собко и 35-й бригады Гнатова. Более того, после обнародования факта самоубийства, высокопоставленный родственник усомнился в причинах произошедшего, указанного в расследовании бригады. Морпехи списали всё на неразделенную любовь. Однако, по мнению Собко его племянник был доведен до суицида командным составом 137-го батальона морской пехоты», – рассказал Астрахань.

По информации представителя оборонного ведомства, командир Собко, используя личные связи, инициировал проверки военной прокуратурой и военной службой правопорядка подразделений 35-й бригады морской пехоты на предмет выявления фактов превышения командирами должностных полномочий в отношении подчинённых.