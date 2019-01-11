«Комета» долетит до Евпатории

11.01.2019, Евпатория, Галина Шершнева

Судно на подводных крыльях «Комета 120М» будет курсировать из Севастополя не только в Ялту, но и в Евпаторию.

Об этом сообщает сайт «Рыбинск. Новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора». Рассматривается также маршрут Ялта-Феодосия.

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В 2018 году первая «Комета» курсировала между Ялтой и Севастополем с 1 августа по 30 сентября. Средняя загрузка рейсов составила 99%, судно перевезло около 23 тыс. пассажиров, что на 16% выше запланированного.

«Комета», которая была запущена в прошлом году, выйдет 20 апреля на линию Севастополь — Ялта. Она была изготовлена в 2018 году в Рыбинске, на заводе «Вымпел». В 2019 году рыбинский «Вымпел» намерен спустить на воду еще два скоростных пассажирских судна на подводных крыльях.