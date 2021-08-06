Комфортные и бесполезные: Что Британия «дарит» Украине для сдерживания России на Черном море

06.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинские СМИ на уходящей неделе тиражировали сообщения о состоявшейся в Великобритании церемонии прощания со списанными противоминными кораблями HMS Blyth и HMS Ramsey, которые Лондон передаст Киеву в качестве военной помощи.

«Прощайте и спасибо за вашу службу, HMS Blyth и HMS Ramsey. Как два минных охотника вы были выведены из эксплуатации после 41 года коллективной службы», – говорится в британском релизе.

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По мнению военного эксперта, капитана I ранга запаса Сергея Горбачева, британские тральщики, хоть и старые, но все же, помогут украинскому флоту.

«Появление новых единиц флота, независимо от того, какого они возраста и предназначения, является элементом усиления. Если мы говорим именно о противоминной составляющей, то это, несомненно, свидетельствует о том, что в составе ВМС Украины появится корабельная тральная группа. Вопрос, в каком реальном состоянии будут находиться эти корабли. И второе – будет ли на их борту находиться противоминное вооружение, которое бы позволило выполнять свойственные тральщикам задачи», – заявил Горбачев «ПолитНавигатору».

Военный обозреватель Владислав Шурыгин настроен более скептически.

«Списанные английские тральщики – это почти «перемога», потому что с помощью этих списанных тральщиков они смогут разгромить полностью Черноморский флот. Эти тральщики могут получить «новейшие» списанные американские ракеты, «новейшие» списанные французские орудия, 300-миллиметровые башни со старых крейсеров. И с помощью этих тральщиков создать непобедимую украинскую армаду, чтобы вернуть себе потерянный Крым», – сказал Шурыгин.

Действующий офицер ВМФ поделился с «ПолитНавигатором» своей оценкой ситуации.

«Для Украины это вполне приличные корабли. Старенькие, но весьма комфортабельные с точки зрения обитаемости для экипажа. Англичане – хорошие моряки и хорошо содержат свои корабли. С точки зрения реального применения по предназначению эти тральщики вполне пригодны и прослужат в ВМС Украины еще лет 7-10, т.к. ничего иного ждать не приходится. Да, как противоминные корабли они сильно отстали от современных образцов, но в данном случае не важны их реальные боевые возможности, это символ «заботы» GB об Украине и вклад в сдерживание России в Черном море. И не важно, что реально эти корабли не играют никакой роли в балансе сил в этом регионе. Важен пиар и демонстрация солидарности. Как говорил в свое время первый командующий ВМС Украины Борис Кожин: «На украинском флоте служить будет весело и легко». Это корабли как раз для такой службы. Комфортные и бесполезные», – резюмировал офицер.