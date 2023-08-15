Комик Лазарева радуется ударам беспилотников по России

Елена Острякова .  
15.08.2023 19:55
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Украина, экстремизм


Беглый комик-иноагент Татьяна Лазарева радуется, когда российские города атакуют украинские беспилотники.

В этом она призналась в интервью латышскому ютуб-каналу «И грянул Грэм», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Беглый комик-иноагент Татьяна Лазарева радуется, когда российские города атакуют украинские беспилотники. В этом она...

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«Буквально каждый день мы теперь наталкиваемся на атаку беспилотников на российские города. И каждый раз (это ужасно) я радуюсь… Пригожин – тоже. Меня как раз подруга везла в аэропорт, и мы следили за этим. Мы периодически брали друг друга за руки и делали так (открывает рот и пучит глаза – ред.)», – сказала Лазарева.

Она хочет свержения российской власти, прекрасно осознавая, что переворот будет кровавым.

«Кто бы его ни свалил, никто уже не надеется, что это пройдет бескровно и безболезненно. Что Владимир Владимирович вдруг проснется, отложит бутерброд с полезным щавелем и скажут: пожалуй, мы сейчас все переделаем. Будет кроваво и ужасно. Мы еще увидим небо в алмазах. Но каким бы путем это не было бы, конечно главная цель – это режим Путина. Хоть Пригожин, хоть орангутангов напустите», – трепалась Лазарева.

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