Комик, оскорблявший русский народ, выиграл суд в Москве

06.10.2021 00:31 (Мск), Москва, Елена Острякова

Замоскворецкий суд Москвы обязал МВД России установить комику Идраку Мирзализаде, оскорблявшему в своих выступлениях русский народ, разумный срок нежелательности его пребывания в России вместо пожизненного запрета на въезд.

Об этом сообщил адвокат комика, который обжалует в суде решение МВД о пожизненном запрете на въезд в Россию.

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«МВД вот-вот сдаст назад перед Идраком Мерзализаде, да ещё и по решению суда», – радуется в своем телеграм-канале скандальная телеведущая Ксения Собчак.

Политолог Армен Гаспарян не считает, что это судебное решение что-то принципиально изменит в судьбе комика.

«Предлагаю 79 лет и 11 месяцев. Чтобы наверняка», – написал он.

Мирзализаде бежал из Азербайджана, а потом и из Белоруссии, спасаясь от призыва в армию. В марте 2021 года он получил вид на жительство в России.

30 июля Мирзализаде в эфире юмористической программы «Разгоны» на YouTube произнес фразу о любви русских к фекалиям. Позже он утверждал, что это шутка.

Прокуратурой было возбуждено административное дело по факту возбуждения ненависти и унижения человеческого достоинства. 9 августа Таганский районный суд Москвы приговорил комика 10 суткам административного ареста. Срок он отбыл. Суд также постановил выдворить Мирзалиазаде из РФ и навсегда запретить ему въезд в Россию.

Свою вину стендапер не признал, но принес извинения тем, кого обидел словами из выступления. А адвокаты комика оспорили судебный вердикт.

Либеральная общественность развернула кампанию в защиту Мирзализаде. В ней приняли участие в частности комики с принадлежащего «Газпрому» телеканала ТНТ.