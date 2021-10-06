Комик, оскорблявший русский народ, выиграл суд в Москве
Замоскворецкий суд Москвы обязал МВД России установить комику Идраку Мирзализаде, оскорблявшему в своих выступлениях русский народ, разумный срок нежелательности его пребывания в России вместо пожизненного запрета на въезд.
Об этом сообщил адвокат комика, который обжалует в суде решение МВД о пожизненном запрете на въезд в Россию.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.
«МВД вот-вот сдаст назад перед Идраком Мерзализаде, да ещё и по решению суда», – радуется в своем телеграм-канале скандальная телеведущая Ксения Собчак.
Политолог Армен Гаспарян не считает, что это судебное решение что-то принципиально изменит в судьбе комика.
«Предлагаю 79 лет и 11 месяцев. Чтобы наверняка», – написал он.
Мирзализаде бежал из Азербайджана, а потом и из Белоруссии, спасаясь от призыва в армию. В марте 2021 года он получил вид на жительство в России.
30 июля Мирзализаде в эфире юмористической программы «Разгоны» на YouTube произнес фразу о любви русских к фекалиям. Позже он утверждал, что это шутка.
Прокуратурой было возбуждено административное дело по факту возбуждения ненависти и унижения человеческого достоинства. 9 августа Таганский районный суд Москвы приговорил комика 10 суткам административного ареста. Срок он отбыл. Суд также постановил выдворить Мирзалиазаде из РФ и навсегда запретить ему въезд в Россию.
Свою вину стендапер не признал, но принес извинения тем, кого обидел словами из выступления. А адвокаты комика оспорили судебный вердикт.
Либеральная общественность развернула кампанию в защиту Мирзализаде. В ней приняли участие в частности комики с принадлежащего «Газпрому» телеканала ТНТ.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.