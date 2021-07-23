Комик спёкся: с художественной выставки в Киеве убрали карикатуры на Зеленского

23.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Киевская публичная библиотека имени Леси Украинки убрала с художественной выставки карикатуры на действующего президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщили в информационном агентстве «BBC News Украина», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Выставка «Олег Смаль — смехотворец и не только» была открыта в библиотеке 19 июля. Как сообщают СМИ, поначалу руководство заведения очень одобрительно высказывалось о работах художника.

Однако со временем руководство библиотеки убрало карикатуры на Владимира Зеленского с выставки.

«Каких-либо портретов или изображений действующих президентов на стенах помещений государственного учреждения мы никогда не вывешивали в независимой Украине. На этот раз мы приняли решение не вывешивать еще и потому, что среди наших посетителей много тех, кто выбрал и до сих пор поддерживает нынешнего президента. И остро реагирует на подобные вещи. Превращать помещение библиотеки в площадку ссор между посетителями, подобные тому, что творятся в социальных сетях, мы не хотим», – сказала директор библиотеки Ольга Романюк.

В свою очередь, автор выставленных картин Олег Смаль обвинил библиотеку в том, что его работы убрали без предупреждения, и призвал больше не посещать выставку.

Скандально известный депутат Рады Алексей Гончаренко нашёл в произошедшем возможность для провокации.

«Хрупкое эго бывшего комика снова разбилось о шутки. Хотя сам он всю свою профессиональную деятельность только тем и занимался, что высмеивал других. Давайте сделаем так, чтобы карикатуры дошли до адресата. Храните, добавляйте картинки, заходите на страницу Зеленского в фейсбуке и бросайте в комментарии под последним постом», – призвал депутат.