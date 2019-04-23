Комика Зеленского сделают бешеным Михо

23.04.2019, Москва, Владимир Гладков

От победившего на президентских выборах шоумена Владимира Зеленского Запад будет ждать стремительных «саакашвилевских» реформ с сохранением русофобского курса и созданием системы прямого американо-украинского управления.

Об этом в эфире телеканала «ТВ Центр» заявил московский политолог Сергей Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В связи с этим Марков повторил требование большинства российских экспертов не признавать и не поздравлять Зеленского с победой.

«Ни поздравлений, ни признания – это не были честные, справедливые выборы, надо прямо сказать. Эти выборы напоминают лично мне выборы в бантустане, были такие зависимые республики от южноафриканского апартеида. По сути дела, главная власть была американских спецслужб и олигархов, она так и остаётся, эта главная власть», – отметил эксперт.

«Хунта осталась, победа Зеленского – первый шаг к свободе (т.к. всё-таки скинули Порошенко – ред.), но дальше перед Зеленским поставлена задача стать украинским Саакашвили. Провести достаточно быстрые реформы, полностью сохранить русофобский курс, при этом выгнать всё предыдущее поколение и создать систему прямого американо-украинского управления», – добавил Марков.