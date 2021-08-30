Комику-русофобу навсегда закрыли дорогу в Россию

30.08.2021 15:19 (Мск), Москва, Елена Острякова

Министерство внутренних дел РФ приняло решение о нежелательности пребывания (проживания) белорусского комика Идрака Кахин оглы Мирзализаде, пожизненно.

Об этом сообщается на официальном сайте министерства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В своем публичном выступлении Идрак Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство. В связи с этим его нахождение на территории Российской Федерации признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц», – говорится в сообщении.

Комик будет депортирован из России, если он сам не покинет страну.

Мирзализаде бежал из Азербайджана, а потом и из Белоруссии, спасаясь от призыва в армию. В марте 2021 года он получил вид на жительство в России.

30 июля Мирзализаде в эфире юмористической программы «Разгоны» на YouTube произнес фразу о любви русских к фекалиям. Позже он утверждал, что это шутка.

«Выразился, возможно, немного грубовато, но в любом случае это шутка в контексте и так далее. И это все вырезали и начали форсить, что я русофоб. Это так и есть, я русофоб. У меня лучший друг Коля Андреев, он мой лучший друг на время этого конфликта, и у Коли реально *** матрас. Поаплодируйте в зале, русские, а теперь встали и ушли», – добавил он.

Прокуратурой было возбуждено административное дело по факту возбуждения ненависти и унижения человеческого достоинства. 9 августа Таганский районный суд Москвы вынес приговорил комика 10 суткам административного ареста. Срок он отбыл.

Либеральная общественность развернула кампанию в защиту Мирзализаде. В ней приняли участие в частности комики с принадлежащего «Газпрому» телеканала ТНТ.

Сейчас они представляют дело так, что Мирзализаде пострадал за поддержку талышского движения в Азербайджане и Беломайдана.

Однако многих людей «шутка» Мирзализаде оскорбила. В интернете был объявлен сбор подписей за депортацию комика из страны. Один мужчина, встретив случайно Мирзализаде на улице, ударил его по лицу. «Шутник» обратился по данному факту в полицию.