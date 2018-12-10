“”Комиссар Каттани” стал угрозой нацбезопасности Украины

10.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Итальянский актер Микеле Плачидо, известный ролью комиссара Катани в сериале “Спрут”, попал в список лиц, которые “создают опасность национальной безопасности Украины”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится на сайте Министерства культуры Украины.

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Согласно информации, размещенной на сайте Минкульта, Плачидо Микеле был внесен в список сегодня, 10 декабря.

Как отметили в Минкульте, перечень содержит фамилии лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Его составляет Министерство культуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Напомним, до победы т. н “революции достоинства” на Украине не существовало подобных позорныз списков, чем страна выгодно отличалась в плане свободы от большинства других соседей по СНГ.