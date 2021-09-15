Комиссар Яррик: «вагнеровцы» уже в Мали, Франции пора выводить войска

15.09.2021 19:54 (Мск), Бамако, Иван Добровольский

Глава МИД Франции объявил, что в случае ввода российских частных военных компаний в западноафриканскую республику Мали, французские войска будут выведены из страны. Однако целый ряд сообщений из Африки указывает на то, что россияне уже находятся в Мали и выполняют задачи. Так что встает вопрос, почему французы все еще не вывели войска.

Руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum, пишущий под псевдонимом Комиссар Яррик заметил, что поведение Парижа в ситуации в Мали на фоне появления в стране контингента ЧВК «Вагнера» вызывает по меньшей мере недоумение.

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«Франция и без присутствия российских ЧВК в регионе планировала выводить свои вооруженные силы из Мали, о чем было официально объявлено летом 2021 года. По факту, Пятая республика сама саботировала свои обязательства, уже сидит на чемоданах и готовится уходить из Африки, разорвав все антитеррористические договоренности. С учетом всего этого, абсолютно неудивительно, что новое правительство Мали начало переговоры о привлечении частных военных компаний для восстановления собственной обороноспособности. И тем более неудивительно, что выбор малийцев пал именно на ЧВК «Вагнера»: российские специалисты уже показали себя с лучшей стороны в других горячих точках, в том числе в Африке, и с местным колоритом знакомы не понаслышке».

Обозреватель также напомнил, что бывшие французские колонии давно стали независимыми государствами, и Париж не вправе навязывать им собственную политику – да и не в состоянии.

«Впрочем, поспешу разочаровать французских дипломатов – судя по сообщениям в прессе и в соцсетях, ЧВК «Вагнера» уже зашла в Мали. Подобного рода новости крутятся в африканском медиасегменте на протяжении последних трех месяцев. Так что Пятая республика может сколько угодно хлопать дверьми на прощание – но Мали, все-таки, является суверенным государством, а не французской колонией, и должна принимать решения о своей обороноспособности самостоятельно. И поскольку Франция уже сказала, что не будет вести военные действия в рамках операции «Бархан» – Мали вольно самостоятельно выбирать себе союзников». – заключил Комиссар Яррик.