Комитет Рады по нацобороне и разведке: Нас ожидает масштабное наступление русских

Игорь Шкапа.  
28.02.2023 13:18
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Россия продолжает накапливать стратегические резервы для предстоящего наступления.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, участник карательной операции против ЛДНР Роман Костенко, отвечая на вопрос, началось ли российское наступление.

Россия продолжает накапливать стратегические резервы для предстоящего наступления. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил...

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«Я считаю, что все, что сейчас происходит, это действительно наступление, но оно локальное и предыдущее… Оно и не закончилось, мы видим, что они атаковали еще с осени. Они нарастили резервы за счет выхода из правобережного херсонского плацдарма, там они фактически не имели успеха, когда опрокинули резервы. На тех направлениях, куда перекинули и начали наступление – это определенные активные действия по захвату наших территорий.

Но это не то, на что рассчитывала Россия. Они сейчас накапливают войска, и это будет глобальнее. Теперь они не могут вести полномасштабное наступление и использовать все свои возможности. Во-первых, они накапливают резервы, во-вторых, даже погода не дает им возможности, и в ближайшее время не даст эффективно использовать даже то оружие, которое есть», – сказал Костенко в интервью РБК-Украина.

Он прогнозирует, что масштабное наступление ВС РФ начнется в конце марта – начале апреля, когда начнет подсыхать земля.

«Все же весной мы увидим более масштабные наступления с применением большего количества вооружения, техники. Противник рассчитывает на весеннюю кампанию, чтобы развернуться больше на Донецком и Запорожском направлениях», – считает депутат.

По его словам, русские будут пытаться заставить отступить ВСУ в Донбассе под угрозой окружения.

«Параллельно это будет Запорожское и еще два направления, по нашему мнению, – вспомогательные удары в Сумской или Харьковской областях», – считает секретарь парламентского комитета.

Впрочем, он считает, что сегодня у России нет серьезных резервов на границе с Сумской областью.

«Но накопление может произойти через неделю-две. Это то, о чем мы думаем, и то, что мы знаем», – опасается Костенко.

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