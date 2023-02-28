Комитет Рады по нацобороне и разведке: Нас ожидает масштабное наступление русских
Россия продолжает накапливать стратегические резервы для предстоящего наступления.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, участник карательной операции против ЛДНР Роман Костенко, отвечая на вопрос, началось ли российское наступление.
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«Я считаю, что все, что сейчас происходит, это действительно наступление, но оно локальное и предыдущее… Оно и не закончилось, мы видим, что они атаковали еще с осени. Они нарастили резервы за счет выхода из правобережного херсонского плацдарма, там они фактически не имели успеха, когда опрокинули резервы. На тех направлениях, куда перекинули и начали наступление – это определенные активные действия по захвату наших территорий.
Но это не то, на что рассчитывала Россия. Они сейчас накапливают войска, и это будет глобальнее. Теперь они не могут вести полномасштабное наступление и использовать все свои возможности. Во-первых, они накапливают резервы, во-вторых, даже погода не дает им возможности, и в ближайшее время не даст эффективно использовать даже то оружие, которое есть», – сказал Костенко в интервью РБК-Украина.
Он прогнозирует, что масштабное наступление ВС РФ начнется в конце марта – начале апреля, когда начнет подсыхать земля.
«Все же весной мы увидим более масштабные наступления с применением большего количества вооружения, техники. Противник рассчитывает на весеннюю кампанию, чтобы развернуться больше на Донецком и Запорожском направлениях», – считает депутат.
По его словам, русские будут пытаться заставить отступить ВСУ в Донбассе под угрозой окружения.
«Параллельно это будет Запорожское и еще два направления, по нашему мнению, – вспомогательные удары в Сумской или Харьковской областях», – считает секретарь парламентского комитета.
Впрочем, он считает, что сегодня у России нет серьезных резервов на границе с Сумской областью.
«Но накопление может произойти через неделю-две. Это то, о чем мы думаем, и то, что мы знаем», – опасается Костенко.
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