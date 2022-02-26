Коммунальные службы Петербурга не смогли справиться с наледью на дорогах за три месяца зимы

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Петербург продолжает испытывать серьезные проблемы с неубранными от льда пешеходными дорожками, по которым опасно ходить. Оттепель, которая сменяется ночными заморозками, грозит городу настоящей катастрофой. Кучи грязного снега даже не собираются таять, мешая проезду и проходу горожан.

Многочисленные жалобы продолжают поступать на портал «Наш Санкт-Петербург». Петербуржцы обращают внимание, что на опасных участках нет даже намека на обработку противогололедной смесью.

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Так, огромные проблемы испытывают жители Фрунзенского района. Там пешеходная зона превратилась в настоящий ледяной каток, по которому невозможно передвигаться без риска упасть.

Еще более плачевная ситуация в Шушарах на Окуловской улице, где на внутридворовой территории дома №7 образовалась серьезная ледяная колейность.

Тем временем коммунальщики предпочитают игнорировать образовавшуюся угрозу, которая висит над городом уже три месяца.

Общественница Елена Малышева ранее заявила, что губернатор Петербурга Александр Беглов лично несет ответственность за неудовлетворительное качество уборки снега и льда.