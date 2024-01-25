Коммуникатор Генштаба ВСУ не считает правильным возвращение к границам 1991 года

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Поставленная киевским руководством задача возвращения Украины к границам 1991 года имеет ряд изъянов.

Об этом на презентации проекта «Индекс войны за 2023 год» в Киеве заявил называющий себя политическим аналитиком и «PhD в области социальных и поведенческих наук», ныне офицер по коммуникации в Генштабе ВСУ Андрей Рудик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас сегодня не демаркированная граница с Республикой Беларусь, у нас не демаркированная граница с РФ, в том числе как сухопутная, так и морская граница, в своё время у нас были проблемы с морской границей Румынии и так далее. Почему я не согласен с тезисом возвращения границ 1991 года? Потому что возвращение к границам 1991 года, то есть территориально это верно, по границам это неправильно. Потому что мы получим более 80 процентов неконтролируемой границы, которые не были распределены де-факто между бывшими советскими республиками. То есть у нас по сути демаркированная граница была с внешними бывшими союзниками бывшего Советского Союза. Соответственно это станет важной проблемой для Украины», – заявил Рудик.

Отметим, что перед выступлением Рудик посчитал нужным уточнить, что представляет «неофициальную позицию Генштаба ВСУ».