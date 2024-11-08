Коммунист: «Единая Россия» голосует за никабы

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Российская власть на деле поддерживает ношение никабов (мусульманских женских головных уборов, закрывающих лицо, с узкой прорезью для глаз).

Об этом депутат Госдумы РФ Сергей Обухов заявил в интервью телеканалу RTVI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, фракция КПРФ внесла законопроект о запрете одежды, закрывающей лица.

«Мы получили наконец-то, вопреки всем этим нормам отзыв правительства: скорее нет. Я так понимаю, когда дело дойдет до голосования, правящая партия проголосует против него, хотя все признают, что с точки зрения безопасности проблему закрытых лиц надо решать на улицах наших русских городов», – сказал Обухов.

В октябре в школах Владимирской области запретили носить никабы. Против этой инициативы резко выступил депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев. Многие коллеги сочли его тон неприемлемым и осудили.

В июле Совет муфтиев Координационного центра мусульман Северного Кавказа постановил «считать ношение никаба наносящим практический вред мусульманам». После этого муфтияты Дагестана и Карачаево-Черкесии ввели временный запрет на ношение никабов в республике. Муфтий Башкирии Айнур Биргалин поддержал кавказскую инициативу.