Коммунист и единоросс не сошлись во взглядах на космическую отрасль

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Количество космических запусков в России в этом году будет меньше, чем до начала СВО.

Об этом сегодня журналистам в парламенте заявил депутат от КПРФ Сергей Обухов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Одна из ключевых проблем – сильнейшее отставание РФ в развитии космических пусков. С последствиями мы сталкиваемся в ходе СВО – над зоной СВО 110 иностранных спутников: 70 американских, остальные Великобритания и ЕС. ВСУ имеют возможность получать дважды в сутки снимки любой точки местности, то есть расположения наших частей. Как пишут в открытых источниках, мы можем получать такие снимки только раз в две недели. Спутниковая группировка РФ – только 4% от того, что сейчас летает в космосе. США, ЕС, Великобритания это порядка 76%. 10% Китай. Хорошо, что сейчас во время визита Си Цзинпина наше руководство договорилось о координации в космической деятельности. Но 14% при подавляющем большинстве стран НАТО. Поэтому в День космонавтики приходится восклицать, как в интернете: «Юра, мы все… потеряли», – сказал Обухов.

Он предложил провести парламентское расследование деятельности группы военных советников в зоне проведения СВО «Царские волки», которую возглавляет ранее руководивший Роскосмосом Дмитрий Рогозин.

Его коллега из «Единой России» космонавт Роман Романенко не согласен с тем, что к дела в космической отрасли обстоят так плохо.

«Сегодняшние события испытывают космическую отрасль и нашу страну. Те санкции, введенные западными агрессорами, не позволяют нам использовать импортный зарубежный материал в технологии. Но мы можем это все производить. Поэтому настало стало время, когда мы можем достать из закромов наработки наших великих ученых, первопроходцев, необходимые для того, чтобы российская космическая отрасль сегодня была драйвером роста всей промышленности нашей страны. У нас эти наработки есть, есть уникальный опыт», – отметил Романенко.