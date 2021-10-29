Коммунист-навальнист Рашкин был пойман в лесу в неадекватном виде – с трупом зверски забитого лося

29.10.2021 19:20 (Мск), Москва, Елена Острякова

Коммунист-навальнист, депутат Госдумы РФ Валерий Рашкин был задержан сегодня ночью в лесах под Саратовом. Его лицо было в крови, вел себя коммунист странно, но от медицинского освидетельствования отказался.

Лесники, остановившие машину саратовского обкома КПРФ, за рулем которой сидел Рашкин, обнаружили в ней разделанную тушу лося. С депутатом ехал Александр Гношев 1972 г.р.

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«По словам Рашкина и Гношева они обнаружили убитого лося и решили его разделать и забрать. На вопрос о том – что знают ли они, что указанные действия являются незаконными, Рашкин дал положительный ответ», – говорится в протоколе задержания.

Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на парламентария по подозрению в незаконной охоте. За убитого лося браконьеру грозит штраф до 1 млн. рублей или до 5 лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело.

Сам Рашкин утверждает, что лося не убивал.

«Они все переворачивают с ног на голову, якобы я убил лося», – заявил он телеканалу RTVI.

По версии коммуниста, они с друзьями заметили незнакомую уезжавшую машину, подошли к месту, на котором она стояла, увидели разделанную тушу лося. Рашкин якобы предложил товарищам отвезти останки в полицию, но как только они загрузили мясо в багажник своего авто, на месте появились силовики.

Во фракции КПРФ в Госдуме пока не комментируют инцидент. Пресс-секретарь лидера партии Александр Ющенко заявил, что информацию должна проверить юридическая служба КПРФ.

Зато друг Рашкина депутат Сергей Обухов уверен: тело лося подбросили «неудобному» депутату власти.

«Пытался связаться с Рашкиным. Получилось на 10 секунд, и связь прервалась. Сказал, что в окружении полиции и спецслужб, юриста никакого нет, депутатские «Жигули» изъяли. Очевидны незаконные действия силовиков при задержании депутата и изъятии его транспорта. Требуем освобождения депутата Рашкина. Думаю, что ему нужно срочно встречаться с прокурором и обращать внимание на череду беззаконий по ходу этой провокации-спецоперации. Партия власти уже засветилась с беззаконными провокациями против «неудобных» политиков и журналистов», – написал Обухов в своем телеграм-канале.

Его коллега из «Единой России» Александр Хинштейн заранее предсказал подобную реакцию.

«Если бы Валерий Рашкин был единороссом, мы не только уже исключили бы его из партии, но и сами поставили вопрос о его ответственности. Но, поскольку Рашкин – депутат от КПРФ, ждём обвинений в провокациях и травле честного коммуниста» – написал Хинштейн.

Ожидается, что Госдума РФ рассмотрит инцидент после 7 ноября. Проверять действия представителя КПРФ, заподозренного в незаконной охоте, будет думская комиссия по этике.

«Ну, то есть, депутат Рашкин – всё. Его нет больше. Уголовное дело, лишение мандата – а дальше каток едет по всей партии. Тем более, что Рашкин однажды круто наехал на Володина, и Володин сейчас, я думаю, пьет шампанское, придумывая, что он сделает с этим идиотом», – написал журналист RT Кононенко. «Обычно все незаконные чиновничьи охоты в заповедниках прикрываются губернаторским админресурсом. В Рашкин-гейте такое впечатление, что чья-то «крыша» для него вдруг отъехала, и он остался один на один с уголовным делом против себя», – считает политолог Максим Жаров.

Многие вспомнили, что в свое время схожий инцидент стал поводом для отставки с поста губернатора Иркутской области другого коммуниста – Сергея Левченко. Он стрелял в медведя, спящего в берлоге.

Левченко прочили на место лидера КПРФ после ухода Геннадия Зюганова. Известно, что сам Зюганов хотел бы видеть на своем месте другого человека – Юрия Афонина. Против такой рокировки активно интриговал Рашкин. Весной в СМИ появилась прослушка его разговоров с Левченко еще в 2017 году. Друзья собирались попросить блогера-уголовника Алексея Навального собрать компромат на Афонина.

Долгое время коммунисты отрицали факт раскола в партии, и не осуждали ни заговора Рашкина за спиной ЦК, ни его радикализм и организацию несанкционированных митингов в Москве.

Еще до выборов в Госдуму некоторые члены КПРФ заявляли, что партия сменит лидера осенью. Либеральный политолог Станислав Белковский предполагает, что Рашкина с лосем мог подставить вовсе не «режим», а товарищи по партии, чтобы исключить интриги перед съездом, и гарантировать беспроблемный транзит.

«Сначала ты проявляешь лояльность к Навальному, потом напиваешься пьяным и убиваешь лося. Сегодня не играйте джаз. Насколько обоснованной выглядит версия, что силовиков на Валерия Рашкина навели его же товарищи по партии, (предельно) близкие к Геннадию Зюганову? Перевозка трупа приравнивается к убийству. Валерия Рашкина ждёт непростое время. Скорее всего, Геннадий Зюганов и Ко вынудят его уйти со всех руководящих постов в КПРФ. После чего – путь к избранию председателем ЦК Компартии зюганьего преемника Юрия Афонина будет полностью открыт», – написал Белковский.

Политолог Сергей Марков считает, что нарушения закона Рашкиным было прогнозируемым и ожидаемым после его политического союза с Навальным.

«Это же очевидно! Человек вступил в некую коалицию с навальнистами. Это такое радикальное крыло компартии. А чтобы поддерживать Навального – это все-таки нужно обладать пониженными моральными качествами. Такие люди всегда нарушают закон. Наверняка, все навальнисты – коррупционеры, и все занимаются браконьерством, у кого есть ружье и склонность к охоте. Поэтому здесь ничего удивительного», – сказал Марков на youtube-канале «Эха Москвы».