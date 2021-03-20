Коммунист-навальнист Рашкин заставил своих избирателей кричать либеральные лозунги

20.03.2021, Москва, Елена Острякова

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, который открыто поддерживает блогера-уголовника Алексея Навального, сегодня заставил своих сторонников скандировать лозунг «Россия будет свободной!», который до сих пор звучал только на митингах либералов.

Это произошло сегодня на Пушкинской площади в Москве, где Рашкин собрал около 200 человек под видом «встречи с избирателями», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня, можете себе представить, только за то, что граждане России сказали «Россия будет свободной», интерпретировали эту фразу как экстремистское высказывание. Идиоты самые настоящие! Давайте скажем громко этим идиотам: Россия будет свободной!» – попытался раззадорить толпу Рашкин.

Далеко не все собравшиеся откликнулись на его призыв.

Заметим, что депутат Госдумы солгал: одиозный лозунг свободно используется на оппозиционных мероприятиях и экстремистским не считается. Видимо таким образом Рашкин хотел вызвать благосклонность либеральных СМИ, услугами которых он последнее время активно пользуется.

«Встреча с избирателями» проводилась под лозунгом «против политических репрессий». К репрессированным Рашкин отнес и депутата фракции КПРФ в Мосгордуме Екатерину Енгалычеву, которая была задержана полицией за участие в несанкционированной акции в поддержку Навального 23 января.

Власти России Рашкин назвал «диктаторским режимом» и заявил, что «народ имеет право на восстание» против него.

Он также раскритиковал Владимира Путина за реакцию на оскорбительное интервью Джо Байдена, которого Рашкин почему-то назвал «президентом России».

«Я не могу себе представить, чтобы кто-то сказал, что Сталин – убийца. Или чтобы так сказали про Брежнева. Потому что Советский Союз был великой державой», – вещал Рашкин.

Неожиданно невысокий мужчина из толпы закричал: «Он убийца! Правда глаза колет». Стоявшие вокруг мужчины стали называть его провокатором. Более решительно повела себя крепкая женщина, которая показала возмутителю спокойствия мощный кулак, но действовать ей не дали.

Тем временем Рашкин продолжал вещать. Он заявил, что Путин ответил Байдену, «как дворовый мальчик».

«За державу обидно. Должен быть адекватный ответ на такое хамство. Достойным ответом было бы, если бы проводился социально-экономический курс, который предложила КПРФ. По-человечески, по-мужски, по-русски было бы отобрать акции российских предприятий у американцев», – сказал депутат.