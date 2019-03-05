Депутат рассказал о пособниках бандеровцев

05.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Проблема бандеризации Украины не решается отказом голосовать на предстоящих выборах за представителей радикальных националистических партий – идеология последователей гитлеровских коллаборационистов УПА сегодня поднята на флаг всеми ведущими силами бывшей советской республики и захватила широкие слои общества.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил бывший депутат Верховной Рады от Компартии Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Василий, допустим (Василий Вакаров, украинский политолог – ред.), прекрасную речь начал, он попытался нас подвести под что: говорит, слушайте, у нас же отличные выборы проходят, хотите избрать бандеровцев, голосуйте за «Свободу», их там мало, их совсем чуть-чуть. Вот, всю эту идеологию, которая навязана всему украинскому обществу, он пытался ужать до партии «Свобода». Он же молчит и не говорит о том, что эта политическая партия навязала всей стране идею о том, что надо переписать историю, и все, кто с этим согласились, они фактически стали их пособниками.

Дальше, пришли люди в результате госпереворота к власти и говорят: «Нам не нравятся ваши памятники!». Все, кто с этим согласились, являются пособниками этих бандеровцев. Дальше, нам говорят о том, что не нравятся названия наших городов и улиц – давайте всё переименуем, и в парламенте все фракции, которые поддерживали эти переименования, являются пособниками.

Поэтому любая попытка свести это до узкополитического сегмента партии «Свобода», на мой взгляд, просто элементарная манипуляция», – заявил Килинкаров.