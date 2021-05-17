Коммунист Рашкин готов на любые унижения и предательства ради «Умного голосования» Навального

17.05.2021, Москва, Елена Острякова

Сторонник блогера-уголовника Алексея Навального и любимец либеральных СМИ депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин провел в Москве очередной несанкционированный митинг под видом встречи с избирателями.

Обычно Рашкин, ранее уличенный СМИ в желании сместить лидера коммунистов Геннадия Зюганова, проводит свои популистские мероприятия в спальных районах, эксплуатируя протест местных жителей против хаотичной застройки. Там он вещает со специально принесенного большого деревянного табурета.

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Но в минувшее воскресенье коммунист попробовал зайти на чужую электоральную территорию и выступить со ступеней главного здания МГУ на Ленинских горах. На митинг под видом «встречи» пришли вовсе не его избиратели. Либеральный профессорско-преподавательский состав и несколько десятков студентов не скрывали своей брезгливости в отношении депутата и декора в виде красных знамен.

Однако тема для прозападной профессуры была слишком актуальной, чтобы отказаться от участия в сомнительном мероприятии. Протестовали против закона о просветительской деятельности, принятого недавно Госдумой. Закон призван остановить активность различных западных фондов в России. Сотрудники МГУ, которые получают щедрые гонорары за свои выступления в регионах, возмущены желанием государства регулировать такую кормушку.

Рашкин с его «народной» лозунговой манерой выступать явно дисгармонировал с рафинированно-высокомерными манерами пришедших, но стоически терпел издевательства «избирателей», которые постоянно подчеркивали, что, если бы не исключительные обстоятельства (уплывающие гонорары), никогда бы не встали под красные знамена.

Белоленточник профессор-биолог Михаил Гельфанд отчитал Рашкина за то, что тот неправильно поставил ударение в его фамилии, которую должны, видимо, знать все: «У вас во фракции есть математики, они могли вам сказать, что в моей фамилии ударение на другой слог».

«Организаторам этого законопроекта удалось загнать кучу приличных людей на коммунистический митинг. Планировалось не так. Что это будет не часть предвыборной кампании уважаемых депутатов, а действительно обсуждение конкретного закона. Но что выросло, то выросло. Я не выступал под красными флагами с площади Сахарова в 2012 году», – вещал Гельфанд. Студенты реагировали на его шуточки аплодисментами.

Профессор разумно констатировал, что закон направлен не на представителей точных и естественных наук, а на «историков и обществоведов, которые рассказывают про историю нашей страны не всегда так, как хотелось бы политическим деятелям, включая тех, которые стоят справа от меня».

Гельфанд потребовал от Рашкина включить в резолюцию митинга пункт против закона об иноагентах, чем поставил организатора «праздника демократии» в неловкое положение: за этот закон голосовала его фракция.

Журналист-популяризатор науки Григорий Тарасевич, отмечая свою нелюбовь к коммунистам, также беспокоился об иноагентах.

«Это не британцы и бельгийцы снижают нам пенсии. Идея о том, что иностранные агенты портят наши учебники, имеет название в учебниках психиатрии», – сказал Тарасевич.

Коммунист Николай Волков вообще открыл карты. Он возмущен тем, что невозможным станут «просветительские» программы, на которых слушателей будут учить бороться с «фальсификациями на выборах». Напомним, именно подобного рода семинары и тренинги предшествовали всем цветным революциям.

«Есть другие образовательные проекты, по которым нет образовательных программ. Они дополняют и делают образование живым сбоку. Например, у нас в стране официально выборы не фальсифицируются. Реально это совсем не так. И есть люди, которые учат бороться с фальсификацией на выборах. Это просветительская деятельность, которую невозможно формализовать», – сказал Волков.

Если бы мероприятие Рашкина проходило в режиме сетований либеральной профессуры перед кучкой студентов, оно бы осталось практически незамеченным, как его «народные» выступления с табурета. Но митинг под МГУ пытались сорвать.

Какой-то молодой человек вырвал у дохлого аспиранта микрофон и начал кричать о том, что собравшихся обманули, это не встреча, а митинг коммунистов, которые сами за закон и голосовали. Дебоширу бросился бить морду помощник Рашкина и был задержан полицией. После чего в автозаки сопроводили еще несколько участников мероприятия.





Следующим задержанным стал человек в костюме Чебурашки, который в последнее время приходит на все мероприятия коммуниста-навальниста. По окончании «встречи» полиция задержала тех, кто держал красные флаги в нарушение предусмотренного законом формата.

Именно жанровые сценки с участием полиции и разлетелись по либеральным СМИ и соцсетям. О содержании мероприятия писали скупо. А оно закончилось очень показательно – Рашкин пошел на уступки либеральной профессуре и включил пункт против закона об иноагентах в итоговую резолюцию, предав, таким образом, в очередной раз свою партию.

Можно прогнозировать, что в ходе дальнейшей предвыборной кампании коммуниста-навальниста такого ренегатства и дрейфа в сторону повестки несистемной оппозиции станет еще больше. Рашкин будет баллотироваться от Москвы, а в столице практически весь лоялистский электорат намерен голосовать за «Единую Россию». Чтобы добиться победы, коммунист намерен окучивать протестную публику.

Главная его цель – добиться включения своей кандидатуры в программу так называемого «умного голосования», которую придумал Навальный. Ее суть том, что на каждом округе адептов блогера призывают голосовать за какого-то одного кандидата, не представляющего «Единую Россию». Чтобы насолить партии власти, навальнисты готовы избрать даже сталиниста. Такие случаи уже были на выборах в регионах. Своему относительно большому представительству в Мосгордуме КПРФ обязана именно «умному голосованию». В столичном парламенте коммунисты ведут себя вовсе не как верные ленинцы, ввязываясь в скандалы вместе с «яблочниками».

Если вспомнить, что «Фонд борьбы с коррупцией» уже признан иноагентом, а в суде рассматривается дело о присвоении ему статуса экстремистской организации, то станет понятно, почему Рашкин так покорно сносил унижения от борющейся за западные гранты московской профессуры.