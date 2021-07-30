Коммунист Рашкин организовал массовое задержание своих сторонников у приемной Путина

30.07.2021, Москва, Елена Острякова

Коммунист-навальнист Валерий Рашкин организовал вчера очередную «встречу с избирателями» у приемной президента, которая для трети ее участников обернулась задержаниями.

Полиция начала задержания еще до начала акции, поскольку на нее прибыли участники предыдущей «встречи с избирателями», которую Рашкин проводил на выходные на Пушкинской площади и которая была квалифицирована полицией как несанкционированный митинг.

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В своей заявке на сегодняшнее мероприятие Рашкин указал целью «информирование граждан об избирательной системе РФ», однако на деле устроил митинг по поводу «незаконного» снятия с регистрации на выборах бизнесмена Павла Грудинина, который был уличен Генпрокуратурой РФ в аферах с оффшорами.

«Мне ответы от исполнительной власти не нужны. Депутата Госдумы никто ограничить не может, что как и про кого мы говорим. Мы про вас будем говорить замечательные слова. Вы великий, вы умный, вы солнце. Запрещать мне вы не имеете права», – издевался Рашкин над полицейским.

Полицейские объяснили Рашкину условия, на которых он может общаться со сторонниками, но он тут же начал их нарушать. Депутат попытался митинговать прямо на ступенях приемной, правоохранители попросили его отойти, поскольку он мешал людям, пришедшим подать обращения.

«Встреча» перекочевала на несколько десятков метров от крыльца приемной, но от этого не перестала быть митингом. Тогда полицейские стали подходить к людям и предлагать им покинуть несанкционированное мероприятие. Тех, кто отказывался, – задерживали. У какой-то женщина началась истерика.

Это не смутило Рашкина и его коллег Дениса Парфенова и Нину Останину. Они продолжали толкать пламенные речи для журналистов и блогеров.

«Если этот механизм не остановится, то заговорит улица. Ни один полицейский не устоит, если миллионы людей выдут на улицы. Против народа нету лома. Против народа есть народ. Он является единственным источником власти в РФ. Мы здесь предупреждаем президента и силовиков», – вещал Рашкин.

Когда более 10 его сторонников увели в автозаки, Рашкин все-таки решил прервать «встречу» и увести людей во двор жилого дома по соседству. Нина Останина, которая обещала торжественно передать обращение к президенту с просьбой распустить ЦИК и уволить ее председателя Эллу Панфилову, передумала это делать.

Во дворике полицейские продолжили уговаривать людей разойтись и задерживать несогласных. На этот раз Рашкин решил не издеваться над соратниками и быстро свернул мероприятие и отправился к отделению полиции «Китай-город» вызволять задержанных.

По дороге он проанонсировал массовые беспорядки после выборов.

«Если они в тупую пойдут на фальсификации, мы попросим народ выйти на улицы и потребовать выборы не признавать», – заявил Рашкин журналистам.