Коммунист сравнил Жириновского с «болтающимся пенисом»

02.09.2021 20:19 (Мск), Москва, Елена Острякова

Предвыборные дебаты политических партий на телеканале ТВЦ удивительным образом объединили всех участников от прибежища иноагентов «Яблока» до социалистической «Справедливой России» против КПРФ.

Ее представитель Денис Парфенов выступал под дружное ворчание оппонентов во главе с ведущей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Видите, прикорытники режима сразу проснулись. Пытаются забить слова правды», – огрызнулся Парфенов.

После него слово взял лидер ЛДПР Владимир Жириновский и почти полностью посвятил свое выступление критике коммунистов.

«Вы пособники этого безобразия», – встрял Парфенов.

«Вас запретить нужно и выгнать. Чтоб близко вашего духу не было!», – обрушился на него Жириновский.

«Вы поберегите здоровье. А то, не дай бог, с вами что-то случится, и ваша партия прекратит существование», – огрызнулся коммунист.

«Не волнуйся. У вас два депутата умерли, единственная фракция, где умерли депутаты от коронавируса. Потому что вы подстрекаете не делать прививки. Вы сделали вакцину?!», – спросил Жириновский.

«Я переболел», – ответил Парфенов.

«Чего хорошего. Значит вы уже больной полностью, раз инфекция в ваш организм вошла, идет разрушение организма!», – припечатал Жириновский.

Парфенов, видимо, сильно обиделся за свой организм, поэтому, когда дискуссия зашла на второй круг, он позволил себе резкий, на грани приличия, выпад в адрес лидера ЛДПР.

«Вы уж меня извините, уважаемые коллеги, но в который раз убеждаюсь: в Государственной думе 4 партии, но «Единая Россия» – это правая нога власти, «Справедливая Россия» – левая нога власти, а между ними болтается Жириновский», – сказал Парфенов.

«Доболтаешься сейчас. Совсем с ума сошел. Где мы болтаемся?!», – возмутился Жириновский.

«Поберегите здоровье», – повторился Парфенов.

«Заткнись, подлец. В партии одни бандиты у вас!», – прикрикнул Жириновский, но когда до него дошло слово, он не стал тратить его на ответ дерзкому коммунисту.