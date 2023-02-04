«Коммунистическая вата»: киевский политолог недоволен Индией

Вадим Москаленко.  
04.02.2023 11:47
  (Мск) , Киев
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Дзен, Индия, Политика, Россия, Украина


Две трети индийских СМИ занимают столь же пророссийскую позицию, как и телеканал «Россия 1».

Об этом в эфире телеканала «ATR» заявил заместитель главы правления так называемого украинского «Института Черноморских стратегических исследований» Александр Хара, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Две трети индийских СМИ занимают столь же пророссийскую позицию, как и телеканал «Россия 1»....

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«В Индии есть антиамериканизм?» – поинтересовался ведущий.

«Да, частично. В своё время я брал участие в эфирах, и две трети каналов, а их там очень много разных, настолько ватные, как Соловьёв. Но есть и разумные, безусловно.

Индия является наибольшей демократией в мире. Но она сложная страна. Там есть штаты, в которых руководят коммунисты. Для нас вообще коммунисты – это зло. Мы знаем, через что Центральная и Восточная Европа, в первую очередь Украина, прошли, будучи под молотом коммунизма», – отметил Хара.

Он подчеркнул, что несмотря на наличие общих интересов, индусы считают страны западного блока своими давними противниками.

«С другой стороны, стратегические интересы Индии совпадают с американскими. Потому что у них есть Пакистан, а с другой стороны – Китай и спорные территории. Индии интересно, чтобы американцы помогали им.

А с другой стороны, они очень нервозно воспринимают любые советы европейцев, бриттов и американцев. Говорят, что они не колония, а гордая нация», – резюмировал эксперт.

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