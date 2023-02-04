Две трети индийских СМИ занимают столь же пророссийскую позицию, как и телеканал «Россия 1».

Об этом в эфире телеканала «ATR» заявил заместитель главы правления так называемого украинского «Института Черноморских стратегических исследований» Александр Хара, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да, частично. В своё время я брал участие в эфирах, и две трети каналов, а их там очень много разных, настолько ватные, как Соловьёв. Но есть и разумные, безусловно.

Индия является наибольшей демократией в мире. Но она сложная страна. Там есть штаты, в которых руководят коммунисты. Для нас вообще коммунисты – это зло. Мы знаем, через что Центральная и Восточная Европа, в первую очередь Украина, прошли, будучи под молотом коммунизма», – отметил Хара.