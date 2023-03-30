Коммунисты больше не будут блудить с либералами

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КПРФ больше не будет вступать в ситуативный союз с либеральными силами перед выборами.

Об этом на пресс-коференции в Москве заявил политолог Олег Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тот союз, который казался прежде возможным – союз части столичных либералов, в первую очередь Москвы и отчасти Петербурга, с коммунистами, сошел на нет и закончился. В первую очередь потому, что мы видим полное фиаско либеральной идеи и концепции, но и в силу отъезда многих представителей либерального фланга из страны. На московской авансцене эта тема была связана с Валерием Рашкиным, который перестал возглавлять московскую городскую организацию КПРФ. Вместе с ним и тема возможного союза коммунистов с либералами сошла на нет, хотя можно вспомнить, что в технологии «умного голосования» на последних выборах представители КПРФ принимали участие больше, чем представители любых других партий», – сказал Бондаренко

Тем не менее он назвал ближайшего соратника Рашкина Дениса Парфенова в качестве не только возможного кандидата от партии на предстоящих выборах мэра Москвы, но и в качестве кандидата на должность лидера КПРФ вместо Геннадия Зюганова, которому в следующем году исполняется 80 лет.

В целом, по мнению Бондаренко, электорат КПРФ стабилен, он «не вымер», а пополнился «оппозиционными, требовательными, социально ориентированными молодыми людьми», обеспокоенными проблемами коррупции и готовности российской промышленности к СВО.

Позиции КПРФ крепки в Сибири, на Крайнем Севере и в Поволжье. Кроме того, власть ценит партию как «надежного предсказуемого оппонента».