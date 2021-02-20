Коммунисты бросились защищать задержанных навальнистов

20.02.2021, Москва, Елена Острякова

Депутат Госдумы от КПРФ Юрий Синельщиков обратился к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой разобраться с фактами якобы жестокого обращения с гражданами, которые были задержаны во время несанкционированных акций в поддержку блогера Алексея Навального 23 и 31 января.

О том, что это позиция не отдельного депутата, а партии в целом свидетельствует тот факт, что обращение Синельщикова было опубликовано на официальном сайте КПРФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прошу сообщить фракции КПРФ в Государственной Думе о мерах, принятых МВД РФ по сообщениям о нарушении прав граждан, подлежащих задержанию, при их перемещении в транспортных средствах, а также о принимаемых Вами мерах для устранения обстоятельств, способствовавших этим нарушениям. А также высказать предложения о необходимости совершенствования законов в этой сфере», – написал Синельщиков.

В качестве подтверждения фактов жестокого обращения с задержанными он привел публикации в таких либеральных СМИ как «Новая газета», «Фонтанка», «The.Village».

В последнее время много говорят о расколе в КПРФ по вопросу Навального. Секретарь московского исполкома партии Валерий Рашкин несколько раз поддерживал блогера, выступая в либеральных СМИ. Лидеру КПРФ Геннадию Зюганову пришлось сделать ему публичное замечание. Другой коммунист, депутат Мосгордумы Дмитрий Локтев был исключен из партии за поддержку Навального. В то же время Зюганов выступил в поддержку депутата-коммуниста саратовской облдумы Николая Бондаренко, оштрафованного за участие в акции в поддержку Навального.