Подпишись на рассылку
20.02.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Оппозиция, Политика, Россия
Просмотров:

Коммунисты бросились защищать задержанных навальнистов


Депутат Госдумы от КПРФ Юрий Синельщиков обратился к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой разобраться с фактами якобы жестокого обращения с гражданами, которые были задержаны во время несанкционированных акций в поддержку блогера Алексея Навального 23 и 31 января.

О том, что это позиция не отдельного депутата, а партии в целом свидетельствует тот факт, что обращение Синельщикова было опубликовано на официальном сайте КПРФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Прошу сообщить фракции КПРФ в Государственной Думе о мерах, принятых МВД РФ по сообщениям о нарушении прав граждан, подлежащих задержанию, при их перемещении в транспортных средствах, а также о принимаемых Вами мерах для устранения обстоятельств, способствовавших этим нарушениям. А также высказать предложения о необходимости совершенствования законов в этой сфере», – написал Синельщиков.

В качестве подтверждения фактов жестокого обращения с задержанными он привел публикации в таких либеральных СМИ как «Новая газета», «Фонтанка», «The.Village».

В последнее время много говорят о расколе в КПРФ по вопросу  Навального. Секретарь московского исполкома партии Валерий Рашкин несколько раз поддерживал блогера, выступая в либеральных СМИ. Лидеру КПРФ Геннадию Зюганову пришлось сделать ему публичное замечание. Другой коммунист, депутат Мосгордумы Дмитрий Локтев был исключен из партии за поддержку Навального. В то же время Зюганов выступил в поддержку депутата-коммуниста саратовской облдумы Николая Бондаренко, оштрафованного за участие в акции в поддержку Навального.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть