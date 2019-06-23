Коммунисты будут судиться и жаловаться в ПАСЕ из-за отказа в регистрации предвыборного списка

23.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Центризбирком отказал в регистрации кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду, включенный в избирательный список Компартии Украины, передает корреспонденть ПолитНавигатора.

«Комиссия отказала в регистрации кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список Коммунистической партии Украины, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019. Также отказано в регистрации представителя указанной политической партии в ЦИК с правом совещательного голоса Герасименко Е.С.», — говорится в сообщении пресс-службы ЦИК.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Представители КПУ намерены обжаловать это решение ЦИК в суде, как неправомерное. Партийные юристы готовят обращение в ЕСПЧ по этому вопросу. Ранее ЕСПЧ уже открыл производство относительно нарушения прав граждан на свободное волеизъявление в связи с незаконным недопуском и отказом в регистрации кандидата от КПУ на президентских выборах 2019 года.

“Компартия не запрещена, возможно об этом не знает Президент, которому его советники и коллеги по сцене не сообщили, но об этом прекрасно знают в министерстве юстиции, в реестре которого Компартия зарегистрирована. Но именно Минюст и лично министр Петренко своими преступными решениями все пять лет препятствуют тому, чтобы Компартия принимала участие в выборах и вместе с партиями войны и депутатами-нацистами во главе со спикером Парубием, проголосовавшими за так называемый закон о «декоммунизации», делают все, чтобы лишить людей возможности отдать свои голоса за тех, кто готов защищать коренные интересы трудовых классов, а не горстки олигархов, нацистов и бандитов при власти”, 0 говорится в заявлении КПУ.

Лидер партии Петр Симоненко пообещал вынести вопрос с отказом КПУ в праве участия в выборах на европейский уровень,

“В понедельник, 24 июня, начинает работу летняя сессия ПАСЕ в которой я, как почетный член этой организации, буду принимать участи в ее работе и проинформирую о ситуации с правами и свободами человека, сложившейся в Украине после президентских выборов, в частности и о неконституционном недопуске Компартии на внеочередные парламентские выборы.

Мы не сдадимся и продолжим борьбу за право и возможность трудящихся Украины голосовать за тех, кто будет в парламенте отстаивать их интересы, а не за «волков в овечьих шкурах», выбирая якобы «меньшее из зол», говорит Симоненко.