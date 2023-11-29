Коммунисты добились сноса памятника Врангелю в Ростове

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Памятник одному из лидеров белогвардейского движения в годы Гражданской войны Петру Врангелю в Ростове-на-Дону демонтирован. Об этом заявил первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Памятник был установлен 7 ноября на территории кадетской школы «Второй Донской Императора Николая II кадетский корпус» по инициативе и на средства просветительского общества имени Александра III из Санкт-Петербурга. Три недели коммунисты Ростова проводили одиночные пикеты у зданий правительства, областного Заксобрания и Донского государственного технического университета. Самым ярким плакатм был: «Чемодан, вокзал, Париж – Врангель, сносу подлежишь». Пикетчики раздавали горожанам листовки, обличающие Врангеля.

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«Мы доносим историю жизни Врангеля, которую многие не знают. Такой человек, как Пётр Врангель, не заслужил памятник после всех военных преступлений, которые он совершил. Особенно нас беспокоит, что бюст установили на территории кадетского корпуса. Представьте, какие символы предлагают молодому поколению. С этого начиналась Украина, с подмены ценностей и героев», – заявил организатор пикетов первый секретарь Ленинского РК КПРФ Валерий Ельцов,

Ростовских коммунистов поддержали их однопартийцы в Самаре, Новосибирске и Новороссийске, также вставшие в пикеты.

«Установка в ходе войны с Западом памятника марионетке Антанты выглядела, прямо скажем, удивительно», – считает обозреватель Борис Рожин, известный левыми взглядами.

«Сегодняшний демонтаж нашего памятника генералу Врангелю в Ростове-на-Дону в очередной раз говорит о том, что у нас – русских патриотов-консерваторов – в России нет политической силы, которая бы защищала наши интересы. Зюганов «обратился к властям региона» – и они пошли на поводу у старого обманщика. За нас – не обратился никто», – сокрушается служащий в ЛНР казачий атаман Алексей Селиванов, принимавший участие в церемонии открытия ныне демонтированного памятника.

Военкор Герман Куликовский считает действия коммунистов вредными.

«Коммунисты радуются тому, что в Ростове на Дону снесли памятник барону Врангелю. Памятники создателям Украины, в том числе Ленину, их не напрягают, как их не напрягают названия улиц в честь палачей русского народа: Белы Куна, Розалии Землячки и прочим отбросам. К сожалению, маленькая, но очень крикливая кучка коммунистов, до сих пор не даёт примирить красных и белых в современном российском обществе».