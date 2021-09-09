Коммунисты избили блогера Рулёва за раскрытие связей с либералами

09.09.2021 18:24 (Мск), Ростов-на-Дону, Михаил Рябов

Блогер и репортер Сергей Рулев был избит в Ростове-на-Дону. Пострадавший утверждает, что причиной стали его разоблачения представителей КПРФ. По мнению Рулева, российская Компартия повторяет ошибку своих украинских коллег, которые в свое время ради свержения Леонида Кучмы объединились с радикальными украинскими националистами и прозападными силами.

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«Помощница депутата Госдумы от КПРФ Татьяна Крашенникова выследила меня в парке Вити Черевичкина и натравила на меня своего слугу-водителя, администратора хроники в фейсбуке «Активный ростовчанин» Алексея Азарова, который со спины предательски нанёс удар кулаком в нервные соединения позвоночника. Когда я попытался оказать активное сопротивления и вызвал полицию, Крашенникова и её помощник Азаров позвали на подмогу мужа Татьяны — Евгения Крашенникова, который со своей фирмой ООО «РостИнпром» является бенефициаром Ростовского областного отделения КПРФ и финансирует многие расходы местной КПРФ на выборах. Евгений Крашенников с нецензурной бранью ворвался в помещение торгового зала и нанёс мне, пенсионеру, который старше гопника на 30 лет, удар кулаком в голову. Это уже не первая угроза и нападение местных коммунистов на работающего на их митингах корреспондента. 15 августа перед публичной донской библиотекой на ул. Пушкинской в самом центре Ростова другой помощник того же самого депутата-коммуниста Лавр Черкашин пообещал избирателю высечь батогами тут же на площади», – рассказал пострадавший.

«Но Сергей Рулёв — мастер политического трэша, поэтому, мне удалось не только вызвать полицию и скорую помощь, но и заснять преступные действия членов КПРФ», – сообщил репортер.

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Эта запись помогла Рулёву подать заявление в полицию о побоях, а СМО БСМП показало наличие у журналиста ЗЧМТ, сотрясение мозга и ушибы мягких тканей головы.

В настоящее время Рулёв проходит лечение у врача-невролога поликлиники и готовится к судебным тяжбам.

По его данным, «коммунистическая семья капиталистов Крашенниковых тесно связана с либералом Евгением Берковичем» – бывший прокурор, а ныне сопредседатель местного отделения прозападной партии «Парнас» числится их семейным адвокатом. У Рулёва – давний конфликт с Берковичем – либерал неоднократно подавал в суд на неугодного репортёра, критикующего последователя Бориса Немцова и Алексея Навального.