Коммунисты хотят закрепить успех в Сибири – Локоть идёт на выборы

05.04.2019, Москва, Максим Карпенко

Действующий мэр Новосибирска – коммунист Анатолий Локоть решил участвовать в предстоящих выборах главы города, которые состоятся осенью этого года. Об этом он заявил в рамках форума «Городские технологии».

Единственным условием для участия в кампании Локоть назвал поддержку своего выдвижения новосибирцами. «Я принял важное для себя решение. Заявляю, что готов участвовать в выборах, при условии, если это решение поддержат новосибирцы», – заявил градоначальник.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Шансы коммуниста сохранить руководство одним из крупнейших городов России весьма велики, считает политолог Олег Бондаренко, директор Фонда прогрессивной политики.

«Насколько я знаком с данными социологических исследований, рейтинг Анатолия Локтя довольно высокий, и он никому не уступает. За время пребывания на посту мэром, он остается самым популярным политиком в городе. В общем, это довольно хороший показатель, потому что мало кто из мэров российских городов, тем более, таких крупных, может похвастаться высоким рейтингом, будучи избранным, подчеркну, от оппозиции, а не от партии власти.

Я думаю, что такие показатели – свидетельство уважения со стороны избирателя.

Второе – надо понимать, что за время работы на посту мэра Локоть сделал довольно много – построен мост, связывающий два берега Новосибирска, открыто много новых объектов, есть прогресс в части развития социальной инфраструктуры, отремонтировано большое количество дорог. А это вообще бич Новосибирска, потому что пробки там бывают похуже, чем в Москве из-за транспортной логистики, сложившейся в городе исторически. В общем, он занимается городом довольно неплохо. То, что он выдвинулся на новый срок, говорит о том, что Локоть понимает, что его новосибирцы поддержат. В противном случае он бы этого не делал.

Еще надо отметить, что с прошлого июня существует так называемый «пакт Травникова-Локтя», согласно которому есть некое конструктивное взаимодействие между назначенным президентом губернатором Андреем Травниковым и мэром Новосибирска от КПРФ. Губернатор является областным сити-менеджером, он не претендует на какие-то политические лавры, а Локоть не претендует на то, чтобы стать губернатором.

Исходя из наличия этого пакта, полагаю, что он будет продолжен и на этих выборах. Партия «Единая Россия» сдержит свое обещание и не будет выставлять никакого кандидата против Анатолия Локтя. В этой ситуации победа Локтя, конечно, представляется гарантированной.

Хотя, даже если бы «Единая Россия» попробовала кого-то выставить, мне кажется, с учетом нынешних протестных настроений, это бы ей не помогло, и все равно Локоть бы победил», – заявил директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

Высокие шансы коммуниста на выборах в Новосибирске подтверждает и глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

«Я думаю, что у него есть очень хорошие шансы на победу. У Анатолия Локтя минимальный антирейтинг, он себя показал очень эффективным хозяйственником, народным мэром – доступным, открытым.

За это время Локоть сформировал хорошие группы поддержки, ему есть на кого опереться, и это не пресловутый админресурс, как у партии власти, а именно хороший актив граждан, настроенных на избрание на второй срок мэра-социалиста.

Конечно, у него будет определенная конкуренция. Сегодня, когда рейтинги власти падают, обретают популярность более радикально настроенные кандидаты.

Поэтому, кандидат от ЛДПР может составить конкуренцию, ну и несистемные игроки. Новосибирск – крупный город, очень оппозиционный, поэтому вполне возможно, что и несистемная оппозиция включится в игру», – рассуждает Гращенков.