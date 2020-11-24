Коммунисты недовольны: Путин сможет рулить, даже если оппозиция возьмет Госдуму

24.11.2020, Москва, Елена Острякова

Госдума РФ приняла сегодня во втором чтении закон о Госсовете России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Все 10 поправок коммуниста Юрия Синельщикова были отклонены.

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«Исходя из третьей статьи, Госсовет должен иметь исполнительно-распорядительные полномочия. Нас заверяют, что полномочий у него не будет. Но маститые юристы рассматривают Госсовет как орган, который будет противостоять Государственной думе, когда в ней большинство окажется у оппозиции. Это резерв президента на случай, если Дума выйдет из-под контроля Кремля. Чтобы ничего подобного не случилось, мы вносим поправку, которая гарантирует, что двоевластия не будет», – пояснил смысл одной из своих поправок Синельщиков.

«Эта поправка избыточная. Более того, мы считаем, что она некорректная, потому что, согласно Конституции, власть в стране осуществляют президент, Законодательное собрание, правительство, суды. У Госсовета нет таких полномочий», – парировал председатель Комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.