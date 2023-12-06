Коммунисты обнаружили полный провал в освоении Россией космической энергии

Елена Острякова.  
06.12.2023 21:54
  (Мск) , Москва
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Дзен, Космос, Общество, Политика, Россия, Скандал, Экономика, Энергетика


Россия отстает от США и Китая в области освоения космической энергии.

Об этом сегодня на пресс-подходе в Госдуме заявил депутат от КПРФ Николай Арефьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия отстает от США и Китая в области освоения космической энергии. Об этом сегодня...

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«У нас есть МИРЭА – технологический университет в Москве. Он занимается научными исследованиями в области космической энергетики. Они обращались ко мне несколько раз, чтобы войти в программу финансирования этих разработок. Космической энергией сегодня занимается КНР и США, которые уже от теоретических исследований переходят к экспериментам. А у нас даже теоретические исследования не хотят финансировать», – утверждает Арефьев.

По его словам, он писал письма и в правительство, в Академию наук, в Министерство энергетики, в Министерство промышленности и торговли, и везде ссылались на то, что нет программы и специалистов.

«Но, извините меня, это институт, который занимается научными разработками. Так дайте ему финансирование, чтобы мы так же были в передовиках в этой отрасли. Потому что Китай уже, наверное, лет через 5 получит космическую энергию, а мы ее не получим, потому у нас нет для этого финансирования», – сказал Арефьев.

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