Коммунисты обнаружили полный провал в освоении Россией космической энергии

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия отстает от США и Китая в области освоения космической энергии.

Об этом сегодня на пресс-подходе в Госдуме заявил депутат от КПРФ Николай Арефьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«У нас есть МИРЭА – технологический университет в Москве. Он занимается научными исследованиями в области космической энергетики. Они обращались ко мне несколько раз, чтобы войти в программу финансирования этих разработок. Космической энергией сегодня занимается КНР и США, которые уже от теоретических исследований переходят к экспериментам. А у нас даже теоретические исследования не хотят финансировать», – утверждает Арефьев.

По его словам, он писал письма и в правительство, в Академию наук, в Министерство энергетики, в Министерство промышленности и торговли, и везде ссылались на то, что нет программы и специалистов.

«Но, извините меня, это институт, который занимается научными разработками. Так дайте ему финансирование, чтобы мы так же были в передовиках в этой отрасли. Потому что Китай уже, наверное, лет через 5 получит космическую энергию, а мы ее не получим, потому у нас нет для этого финансирования», – сказал Арефьев.