Коммунисты по-русски отреагировали на заигрывание «русскоязычного» Порошенко с ветеранами Великой Отечественной

09.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Главный декоммунизатор Украины и русофоб Пётр Порошенко накануне выборов неожиданно смягчил антисоветскую риторику и публичное отношение ко Дню Победы над нацизмом, назвав себя «тоже русскоязычным».

Однако абсолютное большинство ветеранов Великой Отечественной войны не поверили в искренность такой внезапной «смены курса» и не собираются отмечать великий праздник с человеком, чествовавшим и раздававшим награды украинским пособникам фашистов.

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Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-депутат Верховной рады от КПУ Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Господин Порошенко подписал указ о праздновании Дня Победы. Конечно, большое спасибо, Пётр Алексеевич, но мы этот день как-то чествовали, праздновали и будем праздновать без ваших указов.

А то, что он делает – это заявления о том, что он русскоязычный, подписать указ о праздновании 9 мая, «Я приношу свои извинения», «Я всё понял, осознал, я изменюсь»… Но на самом деле ничего не поменялось. Давайте вспомним девиз Филатова: «Обещайте им всё, а вешать их будем потом», – напомнил коммунист.

Как известно, накануне теряющий последние надежды на переизбрание президент Пётр Порошенко подписал указ «О праздновании в 2019 году Дня памяти и примирения, Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне и 75-й годовщины изгнания нацистов из Украины».