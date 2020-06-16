Коммунисты потребовали изменить оформление парада Победы на Красной площади

16.06.2020, Москва, Максим Карпенко

Российские коммунисты требуют не прятать мавзолей Ленина декорациями во время парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне, который пройдет в Москве 24-го июня.

Об этом говорится в заявлении главы московского горкома КПРФ Валерия Рашкина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Коммунисты отмечают, что Владимир Ленин был основателем Советского Союза – страны, победившей в войне, поэтому вид на Мавзолей должен быть открыт.

«В последние годы главные руководители России (правопреемницы СССР) дают указание заслонять раскрашенными фанерными щитами сокровищницу ЮНЕСКО – Мавзолей В.И. Ленина… В условиях юбилея Великой Победы драпировка Мавзолея В.И. Ленина является откровенным кощунством, представляет собой глумление над памятью отцов, дедов и прадедов, над одним из важнейших символов Победы.

От имени коммунистов столицы мы требуем сохранить историческую правду о Великой Отечественной войне. Величайший моральный авторитет Победы взывает к тому, чтобы Мавзолей В.И.Ленина, основателя Советского Союза, никогда больше не драпировался», – говорится в сообщении.

В 2017 году депутаты от ЛДПР и «Единой России» (позже отозвали свои подписи) готовились внести в Госдуму законопроект о захоронении тела лидера Советской России Владимира Ленина.

Эту идею также поддерживали героиня Русской весны Наталья Поклонская, глава Чечни Рамзан Кадыров и либералка Ксения Собчак.