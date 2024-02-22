Коммунисты потребовали не вовлекать Харитонова в ЛГБТ-тематику

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Ролик, обличающий антигуманную суть ЛГБТ и призывающий идти на президентские выборы, был выложен на Ютубе от имени кандидата в президенты от КПРФ Николая Харитонова.

Ролик представляет из себя микрофильм-антиутопию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В России, где победила ЛГБТ-диктатура, главный герой пытается скрывать свою гетеросексуальность. У него нормальная семья — жена и сын — но все трое скрывают, что они традиционалисты.

Николай отрекся от отца, который сопротивлялся диктатуре, и теперь его заставляют казнить его. Надев чулки и сделав макияж, главный герой отправляется в камеру с кожаным фаллоимитатором, но в последний момент отказывается совершать отцеубийство. Освобожденный отец призывает всех идти на выборы.

Непонятно, что испугало в этом абсурде КПРФ, но пресс-секретарь партии Александр Ющенко возмущенно опроверг причастность коммунистов.

«Конечно, ролик не имеет отношения к Харитонову. Вы занимаетесь провокацией за гонорары. А мы должны втянуться в эту блуду для увеличения ваших гонораров?.. Нет! Проще проверить ваше издание повнимательнее на предмет иностранного влияния, и как следствие – обратиться в Минюст о возможности признать вас иноагентом, например», – пригрозил Ющенко изданию «Сота», которое уже является иноагентом.

Накануне выборов президента 2018 года в интернете появился сходный по тематике ролик о «гее на передержке»: в его создании тогда подозревали политтехнологов – нынешних депутатов Госдумы от ЕР и СР Олега Матвейчева и Дмитрия Гусева.