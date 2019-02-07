07.02.2019, Москва, Галина Шершнева

КПРФ начинает серию акций протеста против строительства в центре Москвы филиала екатеринбургского «Ельцин-центра».

Об этом сегодня в кулуарах российского парламента заявил журналистам депутат Денис Парфенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На наш взгляд, это крайне опасная и вредная инициатива, учитывая, что в Екатеринбурге этот центр уже четвертый год подряд отравляет своей лживой пропагандой сознание нашей молодежи, которую гонят туда по разнарядке. Вся тысячелетняя история нашей страны выставлена там исключительно в негативном свете в духе самой омерзительной геббельсовской пропаганды», – сказал Парфенов.

По его данным на строительство и содержание «Ельцин-центра» из госбюджета выделено 13 млрд руб.

«Эпоха правления Ельцина должна освещаться честно. Поэтому там должны быть панорамные реконструкции бандитских разборок, изображения нищих докторов и профессоров, которые торгуют на барахолках. Там должно быть выставлено обмоченное колесо самолета, дирижерские палочки, деревянные ложки, сворованные бюллетени и все остальное», – сказал Парфенов.