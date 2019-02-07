Коммунисты потребовали правдиво увековечить память Ельцина
КПРФ начинает серию акций протеста против строительства в центре Москвы филиала екатеринбургского «Ельцин-центра».
Об этом сегодня в кулуарах российского парламента заявил журналистам депутат Денис Парфенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«На наш взгляд, это крайне опасная и вредная инициатива, учитывая, что в Екатеринбурге этот центр уже четвертый год подряд отравляет своей лживой пропагандой сознание нашей молодежи, которую гонят туда по разнарядке. Вся тысячелетняя история нашей страны выставлена там исключительно в негативном свете в духе самой омерзительной геббельсовской пропаганды», – сказал Парфенов.
По его данным на строительство и содержание «Ельцин-центра» из госбюджета выделено 13 млрд руб.
«Эпоха правления Ельцина должна освещаться честно. Поэтому там должны быть панорамные реконструкции бандитских разборок, изображения нищих докторов и профессоров, которые торгуют на барахолках. Там должно быть выставлено обмоченное колесо самолета, дирижерские палочки, деревянные ложки, сворованные бюллетени и все остальное», – сказал Парфенов.
Метки: Борис Ельцин, КПРФ
По вопросам разбана обращаться на [email protected]
Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.