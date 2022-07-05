Коммунисты призывают бомбить мосты и тоннели на Украине

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Новости Украины

Госдума должна высказать озабоченность по поводу отсутствия адекватного ответа на обстрелы Украиной российских городов.

Об этом сегодня на пленарном заседании заявил депутат от КПРФ Сергей Обухов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тревожное недоумение вызывают террор и психоинформационная война против России. Это запугивание через мортальную угрозу. Таковой являются небывалые обстрелы Белгорода, Донецка и других русских городов. Террор – это послание, на которое нужно реагировать максимально жестко сразу или через паузу. Но Захарова из МИДа на фоне своих роликов с поеданием клубники лишь в 101-й раз впустую грозит террористам. Избиратели спрашивают, почему нет адекватного ответа на терроризм ВСУ. Дума обязана транслировать тревогу граждан в МИД и в Минобороны «, – сказал Обухов.

В ответ спикер Вячеслав Володин обещал жесткий ответ на обстрелы.

«Мы вами не молчим и делаем все для решения вопросов наших граждан. Украина превратилась в террористическое государство. Ее президент возглавляет преступный режим. Нам надо делать все для того, чтобы была успешно завершена специальная военная операция. Наша задача – обеспечить всем необходимым наших солдат и офицеров, решить вопросы, связанные с укреплением ВПК. Что касается их действий, конечно, они носят преступный характер. И ответ будет очень жестким. Но мир несправедлив, США и ЕС хотят, чтоб как можно дольше шла война на Украине. Для них граждане Украины – расходный материал. СВО закончится, когда прекратится обстрел наших мирных городов. Они сами ведут все к тому, чтобы наши войска не останавливались в границах ЛДНР. Удары наносятся с территории Харьковской области и других регионов», – сказал Володин.

Он призвал депутатов «верить в страну и ее вооруженные силы». На это отреагировал другой коммунист Николай Коломейцев.

«Мы верим, но удары надо наносить. Из 20 мостов надо уничтожить 18. Оба тоннеля надо разбомбить, чтобы не поступало вооружение», – сказал Коломейцев.