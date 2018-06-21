21.06.2018, Москва, Елена Острякова

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Коммунисты раздолбали Медведева в Госдуме

КПРФ выступает за отмену или смягчение бюджетного правила, по которому правительство закупает валюту на все дополнительные доходы по нефти и газу.

Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил депутат Валентин Шурчанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это правило лишь подтверждает, что Россия является сырьевым придатком мировой олигархии и делится с ней доходами. Из-за этого страна отказывается от экономического роста. Правительство не ставит никаких задач с точки зрения выхода на темпы роста 5-7%. Есть только одно предложение: туда все отправлять, все законсервировать. В конечном итоге дополнительные доходы будут получены только от роста налогов», – сказал Шурчанов.

По мнению коммунистов, отмена бюджетного правила позволит поддержать реальное производство в объеме 700-800 млрд руб. Кроме того, если половину из 1,8 трлн руб, выводимых за границу, направить на поддержку пенсионеров, не нужно будет проводить болезненную пенсионную реформу.