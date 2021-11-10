Коммунисты скандалят из-за служебных кабинетов в Госдуме

Фракция КПРФ продолжает скандалить из-за служебных кабинетов в Госдуме. После того, как Николай Коломейцев обозначил это журналистам как главное препятствие полноценной работе, его однопартиец Михаил Матвеев публично пожаловался на плохие «жилищные условия» через интернет.

По словам депутат-коммуниста, его предшественник-единорос не только вывез из комнаты всю мебель, но ободрал и деревянные панели со стен и даже подоконник, передает корреспондент «ПолитНавигатор».

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«Нифига нету, ничего не готово. С корнем все вырвано. Середина ноября, до сих пор Госдума при всем ее богатстве не может обеспечить депутата-одномандатника рабочим местом. Я считаю, что это настоящий саботаж, направленный на то, чтобы я не мог направлять никакие обращения. У меня нет компьютера, я не могу войти в сеть, регистрировать и присваивать номера. Разруха, будем ругаться», – пожаловался Матвеев.

Представитель «Единой России» Виталий Милонов раскритиковал жалующихся коллег.

«Голодранцы, стыдно за них. Одна на сосиски жалуется, другой на то, что у него панели со стен сняты. Да что ты за депутат, ты голодранец что-ли? Тратили миллионы на выборы, а ноутбука якобы нет. Я не верю, что у депутата нету своего ноутбука, который он может принести, пока ему не выдадут служебный. Жаловаться нельзя, жалуются слабаки», – сказал Милонов.

Однопартийцев пристыдил и лидер КПРФ Геннадий Зюганов

«Есть проблемы важнее. Найдут кабинет, с людьми надо больше работать. Партия работала, всем помогала. Но есть же серьёзные вещи. У нас выгорело 18 млн га. Так давайте всё сделаем, чтобы леса не выгорали. За прошлый месяц у нас на пять покойников три новорождённых, страна вымирает ударными темпами. Давайте позаботимся о том, чтобы люди имели работу, а вы с этим кабинетом», — заявил Зюганов в интервью радиостанции «Говорит Москва».