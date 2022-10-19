Коммунисты в Думе: Экономикой продолжает управлять «потомство Чубайса» – оттого не живём «как в Кувейте»

19.10.2022  17:28 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров: 595
 
Дзен, Политика, Россия, Экономика


Экономическую политику России продолжают определять системные либералы.

Об этом сегодня в кулуарах Госдумы РФ заявил депутат-коммунист Николай Коломейцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Экономическую политику России продолжают определять системные либералы. Об этом сегодня в кулуарах Госдумы РФ...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Все говорят о мобилизации, но при принятых поправках в конституцию Дума продолжает занимать трусливую позицию и боится спрашивать с исполнительной власти. С нашей точки зрения, засевшее на самом верху праволиберальное потомство Чубайса не дает от бюджетного правила никуда отойти. Нам-то с вами все равно: доллары и евро, которые реквизировали, или юани и рупии. Деньги надо не в кубышку, а в решение проблем нашей страны», – сказал Коломейцев.

По его словам, из РФ были выведены триллионы долларов, которые можно было пустить на развитие экономики.

«В условиях мобилизации нам давно надо перейти от экономики освоения средств, которая укоренилась в России за 30 лет, к экономике решения проблем. За счет двойного налогообложения только дивидендами в год вывозится 5 трлн 200млрд. На институты развития потратили 5 трлн. За счет курсовой разницы ФНБ потерял 4 трлн рублей. А если бы все эти деньги вложить в развитие экономики, мы б уже жили, как в Кувейте», – сказал Коломейцев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть