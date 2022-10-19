Коммунисты в Думе: Экономикой продолжает управлять «потомство Чубайса» – оттого не живём «как в Кувейте»

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Экономическую политику России продолжают определять системные либералы.

Об этом сегодня в кулуарах Госдумы РФ заявил депутат-коммунист Николай Коломейцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все говорят о мобилизации, но при принятых поправках в конституцию Дума продолжает занимать трусливую позицию и боится спрашивать с исполнительной власти. С нашей точки зрения, засевшее на самом верху праволиберальное потомство Чубайса не дает от бюджетного правила никуда отойти. Нам-то с вами все равно: доллары и евро, которые реквизировали, или юани и рупии. Деньги надо не в кубышку, а в решение проблем нашей страны», – сказал Коломейцев.

По его словам, из РФ были выведены триллионы долларов, которые можно было пустить на развитие экономики.

«В условиях мобилизации нам давно надо перейти от экономики освоения средств, которая укоренилась в России за 30 лет, к экономике решения проблем. За счет двойного налогообложения только дивидендами в год вывозится 5 трлн 200млрд. На институты развития потратили 5 трлн. За счет курсовой разницы ФНБ потерял 4 трлн рублей. А если бы все эти деньги вложить в развитие экономики, мы б уже жили, как в Кувейте», – сказал Коломейцев.