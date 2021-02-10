Коммунисты вместе с Навальным помогают Западу, – вице-спикер ПАСЕ

10.02.2021, Москва, Елена Острякова

Избранный год назад вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой считает, что на этой площадке нет условий для диалога.

Об этом он заявил сегодня в Госдуме РФ, передает корреспондент «Полит.Навигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Мы стоим перед выбором. После возвращения Крыма в Россию нам объявлена экономическая и гибридная война. Нас пытаются испугать западными санкциями. Единственная на сегодняшний день площадка для диалога – Совет Европы. Мы с коллегами работали там неделю назад, и могу вам сообщить: там никакого диалога нет. Там есть желание шельмовать и обвинять во всех грехах нашу страну, как все 25 лет пребывания России в этой организации», – заявил Толстой.

Он призвал занять более жесткую позицию по отношению к Западу.

«Надо идти своим путем и не оглядываться на всех тех, кто призывает быть аккуратнее, осторожнее и не потревожить наших уважаемых западных партнеров. Хватит уже, они нам войну объявляют, а мы боимся их потревожить. Уже нельзя быть за все хорошее против всего плохого и пытаться призывать шулера играть по правилам. Это уже невозможно. Нужна национальная идея и идеология России как страны-победительницы и общего дома для всех народов», – сказал Толстой.

По его мнению, «в головы российских подростков внедряются деструктивные идеи об отечественной истории» через оппозиционные СМИ и СМИ-иноагенты.

«Это не тактика, а стратегия Запада в отношении нашей страны. Она всерьез и надолго. Те, кто ее сегодня продвигает – предатели Родины. Это интернет-власовцы. Среди них удивительно видеть депутатов-коммунистов региональных заксобраний, которые вместе с Навальным подстрекают к незаконным акциям и встречают его в аэропорту. Они, таким образом, присоединяются к людям, прилюдно оскорбляющим ветеранов войны», – сказал Толстой.

Напомним, в 2014 году ПАСЕ лишила полномочий российскую организацию. Изгнание длилось 5 лет. В 2019 году Россия вернулись в ПАСЕ и продолжила платить членские взносы.