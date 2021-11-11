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11.11.2021 22:32
(Мск), Москва,
Елена Острякова
 
Дзен, Политика, Россия
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Коммунисты вновь скандалят в Думе. Теперь из-за телеэфиров

Депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина сегодня на заседании потребовала разобраться по поводу приглашения...

Депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина сегодня на заседании потребовала разобраться по поводу приглашения представителей оппозиционных фракций в эфиры федеральных каналов. На предыдущем заседании коммунисты возмущались тем, что им не выделяют кабинеты.

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«Речь идет о соблюдении закона о гарантиях равенства парламентских партий при освещении их деятельности в СМИ. Доминирование на центральных телеканалах позиции одной фракции в Госдуме создает искаженное представление у наших избирателей о том, что нет других точек зрения», – сказал Останина.

В качестве примера они привела думский журнал «Российская Федерация», в котором она насчитала 16 материалов о деятельности депутатов от «Единой России», но не нашла ни одного упоминания коммунистов

«Владимир Вольфович не радуйтесь. О вас тоже там нет материалов», – отреагировала Останина на смех лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Коммунистке возразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Вы считаете, что в этом журнале объем публикаций должен быть одинаков. Но депутатов-то у «Единой России» больше. Вы предлагаете ущемить их права, потому что они большинство? На телевидении один голос, а оппонентов у «Единой России» четверо», – сказал Володин.

Он напомнил, что принцип равного представительства фракций соблюдается при формировании российских делегаций на международных межпарламентских ассамблеях.

«Может так сложиться, что все представители оппозиционных фракций окажутся в зарубежных командировках. Кто здесь работать будет? Только «Единая Россия» останется в стране. Для нас это даже хорошо: некому будет оппонировать в зале», – пошутил Володин.

Он напомнил, что фракция «Единой России» уступила коллегам из оппозиции руководящие места в думских комитетах.

«Если взять количество начальников, у нас представители оппозиционных фракций в разы превышают «Единую Россию» по должностям. А это кабинеты, транспорт. Больше всех тратят те, кто власть критикуют и не хотят взять ответственность на себя», – сказал Володин.

Коммунистка продолжала возражать и сравнила единороссов, разъезжающих по телеканалам, с Санта Клаусами. Володин удивился, «откуда она этого набралась», ведь в России Деды Морозы. Он сообщил, что чаще всего на телеканалы зовут как раз коммуниста Леонида Калашникова.

«Геннадий Андреевич не обижен. Он с экранов не сходит», – сказал Володин.

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