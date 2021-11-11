Коммунисты вновь скандалят в Думе. Теперь из-за телеэфиров

Депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина сегодня на заседании потребовала разобраться по поводу приглашения представителей оппозиционных фракций в эфиры федеральных каналов. На предыдущем заседании коммунисты возмущались тем, что им не выделяют кабинеты.

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«Речь идет о соблюдении закона о гарантиях равенства парламентских партий при освещении их деятельности в СМИ. Доминирование на центральных телеканалах позиции одной фракции в Госдуме создает искаженное представление у наших избирателей о том, что нет других точек зрения», – сказал Останина.

В качестве примера они привела думский журнал «Российская Федерация», в котором она насчитала 16 материалов о деятельности депутатов от «Единой России», но не нашла ни одного упоминания коммунистов

«Владимир Вольфович не радуйтесь. О вас тоже там нет материалов», – отреагировала Останина на смех лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Коммунистке возразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Вы считаете, что в этом журнале объем публикаций должен быть одинаков. Но депутатов-то у «Единой России» больше. Вы предлагаете ущемить их права, потому что они большинство? На телевидении один голос, а оппонентов у «Единой России» четверо», – сказал Володин.

Он напомнил, что принцип равного представительства фракций соблюдается при формировании российских делегаций на международных межпарламентских ассамблеях.

«Может так сложиться, что все представители оппозиционных фракций окажутся в зарубежных командировках. Кто здесь работать будет? Только «Единая Россия» останется в стране. Для нас это даже хорошо: некому будет оппонировать в зале», – пошутил Володин.

Он напомнил, что фракция «Единой России» уступила коллегам из оппозиции руководящие места в думских комитетах.

«Если взять количество начальников, у нас представители оппозиционных фракций в разы превышают «Единую Россию» по должностям. А это кабинеты, транспорт. Больше всех тратят те, кто власть критикуют и не хотят взять ответственность на себя», – сказал Володин.

Коммунистка продолжала возражать и сравнила единороссов, разъезжающих по телеканалам, с Санта Клаусами. Володин удивился, «откуда она этого набралась», ведь в России Деды Морозы. Он сообщил, что чаще всего на телеканалы зовут как раз коммуниста Леонида Калашникова.

«Геннадий Андреевич не обижен. Он с экранов не сходит», – сказал Володин.