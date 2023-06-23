Коммунисты выступили против открытия «Ельцин-центра» в Москве

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КПРФ и левые общественные организации провели небольшой митинг на Малой Никитской улице в Москве, где в бывшей усадьбе Долгоруковых-Бобринских, по их информации, власти собираются открыть бывший филиал екатеринбургского «Ельцин-центра».

Протестующие держали в руках плакаты «Открывайте Ельцин-центр в аду» и скандировали «Имя Ельцина – позор России».

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«Если в Москве появится «Ельцин-центр», это плевок в душу миллионам патриотам России, тем ребятам, которые в ходе спецоперации идут в бой с нашивкой советского флага, а не с портретом Ельцина», – сказал лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов.

Он призвал власти не только не открывать филиал «Ельцин-центра» в Москве, но и закрыть сам центр в Екатеринбурге.

16 июня Минюст РФ объявил о начале проверки «Ельцин-центра» на предмет его деятельности как иноагента. Требования проверить деятельность «Ельцин-центра» направляли депутаты из трех фракций в Госдуме: «Единой России», КПРФ и ЛДПР

Однако потом депутат от Свердловской области Андрей Альшевских сообщил, что такая проверка невозможна, потому что закон «О центрах исторического наследия президентов РФ» освобождает «Ельцин-центр» от обязательства сдавать отчётность и отчитываться за свои расходы.

Однако либеральная журналистка Екатерина Винокурова уверяет со ссылкой на свои источники в ельцинской центре, что проверка все-таки ведется. По ее информации сейчас рассматриваются три варианта: закрытие центра, смена руководства и переформатирование попечительского совета. Например, из состава попечительского совета может быть выведен отбывший за границу Анатолий Чубайс.

Член СПЧ, свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова уже предложила привлекать людей, публично критикующих «Ельцин-центр», к работе попечительского совета.

Вчера «Ельцин-центр» посетил помощник президента РФ Владимир Мединский.

Винокурова утверждает, что деятельность «Ельцин-центра» критикует только московская патриотическая общественность, тогда как на Урале деятельность либерального учреждения все поддерживают.

«Екатеринбуржцев регулярно раздражают попытки федеральных акторов грубо вмешиваться в их дела. Для них «Ельцин-центр» – это, в первую очередь, важное городское пространство, где проходят выставки, есть магазины книг, уральских брендов, рестораны и так далее (в отличие от Москвы, таких пространств в Екатеринбурге гораздо меньше). Судя по публичным репликам представителей уральской политики, даже лоялисты пытаются помочь Ельцин-центру, по крайней мере, минимизировать потери, причем даже потери эти провести в проактивном режиме, не дожидаясь самого жесткого варианта развития ситуации со стороны федералов: например, решения о закрытии центра или музея», – пишет Винокурова.

Учредителем «Ельцин-центра» является администрация президента РФ. В его наблюдательный совет входят глава администрации президента РФ Антон Вайно, депутат Павел Крашенников и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Расходы на содержание «Ельцин-цнтра» с 2010 г. по 2022 г., по данным его отчетности, составили 19,7 млрд руб. Это средства госбюджета (либеральному учреждению каждый год выделялось 250-300 млн руб, а в 2024 планируется выделить 376 млн),.

Кроме того, пожертвования членов так называемой ельцинской Семьи: Владимира Потанина, Владимира Юмашева, «Фонда Ельцина» (им управляют дочь, зять первого президента России, бывший глава администрации президента Александр Волошин и Анатолий Чубайс). Зарплата членов управления Центра составляет 180 000 руб. в месяц.

Большая часть 8-этажного ЕЦ – это 29 000 м2 – сдается в аренду, выручка от которой составила в 2022 году 261 млн руб. Среди арендодателей – ликвидированная в РФ организация-иноагент «Мемориал». Помещение предоставили на льготных условиях. При этом сам комплекс государство дало «Ельцин-центру» бесплатно.

«Ельцин-центр» выпустил на своем официальном сайте заявление с призывом прекратить военные действия на Украине на третий день спецоперации. После этого депутат свердловского заксобрания от «Единой России» Вячеслав Вегнер предложил закрыть центр и создать на его базе Дворец ветеранов.

Ветеранские организации Свердловской области назвали «Ельцин-центр» «логовом зверя» и потребовали передать здание Уральскому центру ветеранов боевых действий «Отчизна». Звучали предложения открыть в центре музей «предательства элит».