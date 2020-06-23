Коммунисты выводят в бой за «красный регион» подполковника ФСБ

23.06.2020, Москва, Михаил Рябов

КПРФ намерена дать серьезный бой за свой базовый «красный регион» – Иркутскую область, которую до недавнего времени возглавлял губернатор-коммунист Сергей Левченко, подавший в отставку после ЧП с прошлогодним масштабным наводнением.

Предполагалось, что КПРФ, лишившись своего кандидата-«тяжеловеса», теперь не сможет претендовать на кресло губернатора, поскольку правила досрочных выборов запрещают участие Левченко, поскольку формально он сам написал заявление об увольнении.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Однако неожиданно коммунисты нашли не менее мощную кандидатуру на пост губернатора Иркутской области. Эксперты уже прогнозируют, что кампания будет одной из самых интересных в масштабах России.

«Новым кандидатом от КПРФ в иркутские губернаторы будет 44-летний депутат Госдумы Михаил Щапов. Сегодня его кандидатуру утвердило бюро Иркутского обкома КПРФ. Что же, это хорошая кандидатура. Молодой, но уже опытный политик с опытом работы как «на земле», так и в медиа. Когда власти отстраняли Сергей Левченко от возможности участия в выборах, они рассчитывали, что КПРФ выборы проигнорирует. Но просчитались.

Коммунисты выдвинули кандидата, который соответствует запросу на обновление в бОльшей степени, чем нынешний врио Игорь Кобзев. На Прибайкалье предстоит горячее лето.

Шансов на победу у Щапова достаточно много», – считает политолог Олег Бондаренко.

С ним соглашается коллега – политолог Константин Калачев.

«Левченко в выборах принять участие не сможет, но человек, на которого партия решила поставить, мне представляется даже более перспективным кандидатом. У Левченко есть сторонники, есть противники, есть, за что похвалить, есть за что критиковать. Есть рост экономических показателей, есть претензии за работу по ликвидации последствий наводнения. Большая честь претензий была надуманной и отражала не реальное положение вещей, а внутриэлитную борьбу. Так или иначе, репутацию человеку постарались подмочить. А главное, что он уже не новый. Эффект новизны, запрос на обновление, жизнь с чистого листа, работа над чужими ошибками – это уже про другого. Своего. Местного. КПРФ выдвинет депутата ГД Михаила Щапова. Сильный ход. Электорат Левченко будет “за”, но Щапов и сам по себе фигура, способная привлечь тех, кто не проголосовал бы за Левченко. Более 10 лет Щапов проработал в ФСБ (Иркутск) по направлениям экономической безопасности и борьбы с коррупцией. Подполковник ФСБ. Ушел в бизнес. Состоявшийся предприниматель, администратор, менеджер. Четверо детей. 1975 год рождения. Системный человек. Шансы есть. КПРФ готова побороться», – комментирует Калачев.