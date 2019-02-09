09.02.2019, Донецк, Михаил Рябов

В Донецке неизвестные 7 февраля сожгли дом лидера местных коммунистов Бориса Литвинова. Его соратники называют происшествие «терактом». Об этом говорится в заявлении, которое распространил участник ополчения ДНР Бенес Айо.

По его данным, речь идёт именно о поджоге – дверь в дом была открыта, а первоначально злоумышленник проник в помещение через окно. Накануне пожара электричество и газ в доме были отключены, утверждает Айо.

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«Этот трусливый подлый поджог является очередным звеном масштабной диверсии, организованной буржуазией с целью запугивания коммунистов и ликвидации коммунистического движения в ДНР», – считает он.

Айо напомнил, что в конце сентября 2018 года во время предвыборного съезда Компартии ДНР произошёл взрыв бомбы, в результате которого пострадали 4 человека, включая кандидата на должность главы республики от коммунистов Игоря Хакимзянова и секретаря Ирину Якину.

«Следствие установило, что безоболочное взрывное устройство эквивалентом 200 г тротила было занесено в здание и подложено под уголок для отдыха в холле. Целью теракта было недопущение коммунистов на выборы, поскольку в результате взрыва сгорели все наши регистрационные документы, и мы потеряли время для сбора подписей», – пишет ополченец.

По его данным, Компартия ДНР вела судебную тяжбу за восстановление регистрации в республике.

«Вероятно, оценив силу наших возможностей вернуть регистрацию Компартии ДНР по суду, какие-то буржуазные выродки: олигархи и либералы, просто решили испугать партию и лично Литвинова . Поэтому они и сожгли дом Бориса Алексеевича», – пишет Айо.

Среди гипотетических противников коммунистов он называет желающих «все национализированные в ДНР предприятия отдать за копейки российским магнатам, против чего, разумеется, будут протестовать левые».

«С моей точки зрения, все эта антикоммунистическая кампания организована либералами и олигархами, которые знают, что в ближайшее время ЛДНР не будут признаны Россией, и у нас надолго сохранятся экономические проблемы: рост цен, безработица, низкие зарплаты, непрекращающаяся война и т.д. Поэтому они, понимая способность коммунистов к борьбе за социальную справедливость, боятся как огня роста популярности левых идей в Донбассе на фоне социальных неурядиц», – рассуждает ополченец.