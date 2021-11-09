Коммунисты жалуются в Госдуме – их не пускают в Интернет
Фракция КПРФ в Госдуме не имеет возможности полноценно работать, поскольку не всем ее депутатам выделили кабинеты.
Об этом сегодня в кулуарах российского парламента заявил депутат-коммунист Николай Коломейцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Все бы хорошо, но не все депутаты пока имеют кабинеты. А если нет кабинета, значит, нет Интернета и всех прочих возможностей для того, чтобы готовиться к работе. Хотя в этот период идет целая серия очень серьезных законов», – сказал Коломейцев.
Вчера видео своего кабинета выложила ключевой депутат от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева. Она также посетовала на то, что получила кабинет спустя полтора месяца после начала работы. В целом она довольна помещением, только «шторки придется постирать».
«Компьютер ещё не установили, обещают на днях. Так что доступа к депутатской почте и думской базе у меня по-прежнему нет. Прошу отнестись с пониманием с задержкой ответов. Кстати, сегодня мельком увидела, что заработал думский буфет», – написала Авксентьева.
Спасибо!
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