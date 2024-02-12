«Коммунизм был ни при чём»: США добивались и добиваются уничтожения России – Джефри Сакс

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США на самом деле боролись не с коммунизмом, а с самим существованием России, вступив на дорогу русофобской Великобритании.

Об этом в эфире интернет-канала The Duran заявил американский эксперт, считающийся одним из лучших экономистов в мире, Джеффри Сакс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Сакса, Запад, возглавляемый Штатами и Великобританией видит для себя угрозу в самом факте существования РФ, потому что она – слишком большое и могущественное государство.

«Распад Советского Союза вовсе не означал прекращения нападок США на Россию. Я думаю, что именно в этом заключается настоящий урок. На самом деле, это был не анти-коммунизм, это было направлено против России. И это уходит корнями на два столетия назад, я бы сказал, к британской русофобии, которую культивировали за полтора столетия до этого или даже раньше. Причина в том, что Россия – большая и могущественная страна. А в рамках большой стратегии Великобритании и США – это само по себе является угрозой. Угрозой является не поведение, не коммунизм или пост-коммунизм, а просто сам факт существования большой дееспособной страны. И то, что мы видим после 1991-го года, согласно анализу Путина, я думаю, то это абсолютно правильно, и это помогло мне понять некоторые вещи, потому что я был там в 1991 году, был там в 1992-м году, я был свидетелем многого воочию», – напомнил Сакс.