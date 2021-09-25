Коммуно-Майдан в Москве провалился: Раскол в КПРФ

25.09.2021 21:23 (Мск), Москва, Елена Острякова

Несанкционированный митинг, проведенный под видом встречи с избирателями коммуниста-навальниста Валерия Рашкина на Пушкинской площади в Москве, даже близко не дотянул до лучших образцов майданного творчества блогера-уголовника. Оценки полиции и СМИ-иноагентов не сильно разнились – собралось 400-500 человек.

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Накануне своего «майданчика» Рашкин заявил в интервью скандальной телеведущей Ксении Собчак, что «с улицы он не уйдет» и намерен занять нишу временно выбывшего Навального.

«Эта ниша очень благоприятная для политика. Потому что воруют – надо ловить и сажать. И как только не стало Алексея на свободе, люди стали искать, а кто. Вот есть Рашкин. Он также ведет расследования и на пленарных заседаниях выступает, с трибуны режет правду-матку. Так что это естественно», – делился наполеоновскими планами Рашкин.

Но на выходе у него сегодня получился пшик. Надо признать, что этому накануне «посодействовала» власть. Полиция задержала 60 активистов и депутатов КПРФ. Все они отделались легким испугом. Пострадал, как и во времена Болотной, один лидер Левого фронт Сергей Удальцов. В 2012 году он вместо либеральных вожаков отсидел в тюрьме. Сейчас вместо коммунистов получил 10 суток административного ареста за пост в соцсети о «встрече с избирателями». Не помогли опубликованные позже предостережения КПРФ от Майдана. Обиженный Удальцов уже объявил голодовку.

Помимо проведения превентивных бесед полицейские оцепили здание московского городского комитета КПРФ. МВД жестко пригрозило КПРФ привлечением к ответственности за организацию несанкционированного митинга. Роскомнадзор пообещал заблокировать сайт партии. Испугавшиеся коммунисты срочно удалили информацию о «встрече» Рашкина. А Геннадий Зюганов призвал однопартийцев к сдержанности.

Все это очевидно привело к провалу явки левых на претендовавшее на масштабность мероприятие. Но не явились и статусные либералы: «яблочники» Сергей Митрохин, Марина Литвинович, Андрей Бабушкин, Кирилл Гончаров, Игорь Николаев из «Новых людей», Данил Махницкий и Роман Юнеман.

В итоге олдовые коммунисты попытались произнести свои винтажные речи, рассчитанные на измученные ностальгией уши, перед весьма разномастной аудиторией, состоявшей из традиционных пенсионеров, самых отвязных навальнистов, городских сумасшедших и журналистов (они составляли до 10% толпы).

Оживление внесли полиция и активист патриотической организации СЕРБ Гоша Тарасевич.

Митинг только начался, когда из автобуса силовиков полилась оглушительная музыка. Наиболее радикальные майданщики с удовольствием отвлеклись от скучных речей с трибуны и ринулись к источнику звука. Они плевались в «музыкальный» автобус и пытались прорваться к нему через металлическое ограждение. Меломаны-полицейские даже не стали никого задерживать. Некоторые из митингующих не поняли, что происходят и подтанцовывали под песню «Дядя Вова, мы с тобой!».

Тем временем Тарасевич пристроился на постаменте памятника Пушкину в аккурат за коммунистическим президиумом митинга с плакатом «Рашкин! В ваших руках красное знамя полиняло». Он отвлекал внимание журналистов.

Коммунистов этот спойлер не мог устроить. Мужчина в кожанке и красном шарфике забрался не постамент и вырвал у Тарасевича плакат. Потасовка оттянула от основного мероприятия еще часть аудитории. Этим воспользовалась женщина, которая принялась рассказывать с того же постамента о своих проблемах матери ребенка-инвалида.

Тем временем «встреча с избирателями» закончилась, и Рашкин ушел с площади в сопровождении полиции. Некоторые СМИ поспешили сообщить о его задержании, но выяснилось, что это был просто эскорт. На прощание коммунист-навальнист пообещал собирать мини-майданы каждую субботу.

Присутствовавших на площади навальнистов такой тухлый сценарий мероприятия не устроил. Они выстроились под памятником с плакатами в поддержку своего вождя и с проклятиями в адрес главреда радио «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, который поддержал ненавистное им электронное голосование.

Пикетчики скандировали: «Навальный», «Путин – вор», «Долой царя», «Свободу политзаключенным» и «Россия будет свободной». Пытались кричать и «Живее Беларусь», но получилось не очень стройно. Сошлись на том, что нужно сначала «надо Путина победить, а потом поможем Белоруссии».

Пошел дождик, и самые активные коммунисты предложили навальнистам пройтись по городу. Те отказывались. Прошли дискуссии по поводу Навального. Левые утверждали, что Родина важнее отдельной личности, сторонники блогера-уголовника не соглашались.

В итоге сбилась группа человек 10, которая отправилась к Красной площади. Ее вел мужчина с красным флагом, который постоянно повторял, что его принимали в пионеры на погранзаставе. Энтузиастам удалось беспрепятственно дойти до Кремля, однако на входе на площадь их развернула полиция. Там состоялось единственное задержание. Постояв на Манежной, осколки несостоявшегося майдана отправились обратно к Пушкинской, с которой уже все разошлись.

Пока в центре Москвы проходил вялая рашкинская «встреча с избирателями», лидер КПРФ Геннадий Зюганов в числе представителей других победивших на выборах партий встречался с президентом РФ. Там он заявил, что коммунисты поддерживают действия Владимира Путина по развитию России. Путин ответил комплиментом. Он сказал, что КПРФ всегда занимает государственную позицию, ее представители работают и работали на самых высоких должностях.

По слухам, накануне Зюганов встречался с главой администрации президента Антоном Вайно, его заместителем Сергеем Кириенко и мэром Москвы Сергеем Собяниным. Вначале он попробовал потребовать отмены результатов электронного голосования в Москве, но получил отказ. В итоге общение свелось к торговле за должности в новой Думе. Ранее Зюганов пояснил журналистам, что готов сотрудничать с «силовой башней» Кремля, но враждует с «либеральной».

«Не завидую сейчас Зюганову. Геннадий Андреевич, конечно, мастер сидения на двух стульях, но обострение ситуации требует выбора, который в любом варианте катастрофичен. Поссориться с Кремлем — потерять статус, влияние, всё, чем Геннадий Андреевич так дорожит. Не поссориться — потерять половину партии», – прокомментировал ситуацию в своем телеграм-канале публицист Борис Кагарлицкий.

Политолог Дмитрий Орешкин пророчит смену руководства в КПРФ.

«У товарища Зюганова будут в ближайшие месяцы серьезные проблемы с контролем над партией. Есть молодые, совершенно другие, другого замеса люди, которые действительно работают на местах, которые действительно организуют выборы. И они считают себя авторами победы. Их не устраивает та оппортунистическая позиция, которую занимает Зюганов», – сказал Орешкин.

Его коллега Сергей Марков видит раскол КПРФ как один из возможных сценариев.

«Будет происходить радикализации КПРФ и ее тактический союз с прозападной радикальной оппозицией. Та уже ищет подходы к КПРФ. В результате раскол КПРФ. Один осколок уйдет под контроль АП РФ. «Новые Люди коммунисты». Другой резко усилит антипутинскую коалицию российского Майдана имени тов. Навального», – написал Марков.

На сегодняшней встрече с президентом вечный оппонент Зюганова лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил радикальный вариант решения назревающей проблемы коммунистов – засунуть всех участников рашкинской «встречи с избирателями» «в вагон и до Магадана».

«Очень печально, что некоторые партии подыгрывают тем, кто готов с улыбкой всадить нож в спину нашей Родины. Стыдно, когда парламентская партия сотрудничает с пятой колонной, а через нее с антироссийскими зарубежными центрами. Вот мы сейчас здесь сидим, а в центре Москвы бунтует часть москвичей, организованная КПРФ», – сказал Жириновский.

Путин отверг это предложение, мотивировав тем, что майданщики и в Сибири работать не будут.