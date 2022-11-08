Компании Донбасса автоматически зарегистрируют в России

08.11.2022  15:07 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Донбасс, Россия, Экономика


Компании и индивидуальных предпринимателей, которые были зарегистрированы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, автоматически зарегистрируют в России. Речь идет о 30 тысячах экономических субъектах.

Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Компании и индивидуальных предпринимателей, которые были зарегистрированы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях,...

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«В областях действовало украинское законодательство, ЛДНР принимали самостоятельно законы с 2014 года. Для того, чтобы эти юридические лица работали в нашей экономике, нужно их перерегистрировать в соответствии с российским законодательством. Те юрлица, которые были зарегистрированы по другому законодательству, автоматически вносятся в наш российский реестр до конца этого года. Если юридические лица не были зарегистрированы, они должны подать соответствующие заявки и зарегистрироваться по российскому законодательству», – сказал Крашенинников.

По его словам, следующий этап регистрации пройдет в 2023 году. Коммерческие организации могут быть преобразованы только в коммерческие организации, а некоммерческие не могут стать коммерческими.

«Мы решаем вопрос по поводу действительности сделок, которые были осуществлены на территории новых субъектов РФ. Сделки самые разные: от бытовых до крупных. Мы их признаем действительными за исключением антизаконных. Поэтому основная часть этих сделок будет в нашем правовом поле порождать соответствующие правовые последствия для юридических лиц и для государства», – сказал Крашенинников.

Также в российский реестр будут внесены все индивидуальные предприниматели на новых территориях. Отдельно будет решаться вопрос с организационно-правовыми формами юридических лиц, которых нет в российском законодательстве.

«Чтобы путаницы не было, и чтобы организации платили налоги, нужно, чтобы все эти субъекты экономического оборота вошли в российское правовое поле и действовали в соответствии с отечественными правилами», – сказал Крашенинников.

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