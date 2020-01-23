Компания «Боинг» и голландские следователи. Не единожды солгав…

23.01.2020, Киев, Александр Ростовцев

В феврале 2009 года поблизости от аэропорта Амстердама «Стипхол» произошла жёсткая посадка авиалайнера «Боинг-737-800», принадлежащего турецкому авиаперевозчику.

Самолёт, не дотянув 500 метров до взлётно-посадочной полосы, свалился на вспаханное поле, предварительно ударившись хвостовой частью о землю. От удара «боинг» развалился на части. В результате аварии из 128 пассажиров и семи членов экипажа погибли девять человек, ещё 86 получили травмы различной степени тяжести.

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разбившийся на куски в результате жёсткой посадки турецкий 737 МАХ

Издание The New York Times, проводившее собственное расследование аварийной посадки, со ссылкой на документы и показания специалистов утверждает, что голландская комиссия, разбиравшаяся в причинах катастрофы турецкого самолёта, выявила, что лайнеры серии «Боинг-737 MAX» имеют общий дефект бортовой автоматизированной системы, сводящийся в конечном итоге к неправильной обработке данных, поступающих с некоторых датчиков, сваливающих самолёт в пике неожиданно для пилотов.

Кроме того, «боинги» этой серии имеют ряд конструкционных недостатков, усиливающих их аварийность.

Причём, в компании-производителе знали об ущербности своих самолётов, но ничего не сделали для их исправления и даже длительное время утаивали жизненно важную информацию от общественности и контрагентов, выставляя виновными в своих просчётах всевозможных стрелочников.

В результате преступной халатности компании «Боинг» аварией закончился не только рейс турецкого самолёта. В том же 2009 году дефект автоматизированной системы управления стал причиной катастроф 737-х «боингов» авиакомпаний Lion Air и Ethiopian Airlines.

В 2017 году руководство Lion Air, согласившееся с версией о вине пилотов, обратилось в компанию «Боинг» с просьбой провести обучение лётчиков новых 737 МАХ на своих тренажёрах. В компании ответили отказом, сославшись на дороговизну и трудоёмкость обучения.

Из просочившейся в сеть внутренней переписки сотрудников «Боинг» стало известно, что представители компании посчитали руководство Lion Air идиотами, бесящихся с жиру в то время, когда их дочерняя Malindo Air уже вовсю эксплуатирует самолёты 737 МАХ.

В результате, через год после этих событий один из новеньких «боингов» Lion Air угодил в катастрофу с огромными человеческими жертвами, с очень похожими симптомами аварии турецкого лайнера.

“Макс” потерпевший аварию в Яванском море

Вообще, надо сказать, что подход руководства «Боинг» к продвижению серии 737 МАХ потребителям отличался неоправданным высокомерием. В компании возобладало мнение, будто их новые самолёты настолько хороши, что пилотам, пересаживающимся с 737 NG на новую серию вообще не надо проходить переподготовку.

А что, очень удобная позиция, чтобы в случае ЧП обвинить лётчиков в криворукости и низкой квалификации.

Но самый пончик в расследовании NYT заключается в том, что представители «Боинг» и американских транспортных властей оказали мощнейшее давление на голландскую комиссию, чтобы та в итоговом отчёте «удалила или скорректировала выводы», свалив ответственность за аварию на пилотов, у которых якобы не хватило опыта, чтобы совладать с возникшей нештатной ситуацией.

Издание NYT делится мнением американского авиационного эксперта Сидни Деккера, принимавшего участие в расследовании причин катастрофы турецкого «боинга». Деккер сообщает, что в компании «Боинг» сочли, будто девять погибших – недостаточная причина, и поэтому не стали принимать близко к сердцу аварию в Амстердаме.

Деккер по просьбе голландской стороны изложил свои выводы, указав на серьёзные недостатки самолётов серии «Боинг-737 MAX», но эти выводы так и не были опубликованы.

В самом «Боинге» упорно отказывались видеть связь между тремя авариями новеньких 737 МАХ, утверждая, что причиной их стал человеческий фактор на разных стадиях полёта.

Так, Джо Седар, представитель Национальной комиссии по транспортной безопасности США, признал, что кое-какие сходства в авариях трёх 737 МАХ имеются, однако в каждом конкретном случае имеется множество дополнительных факторов, которые необходимо учитывать. «Если всё это перемешать в кучу, то можно пропустить множество важных деталей», – навёл тень на плетень представитель американского транспортного регулятора.

В общем, проблему, изначально угрожавшую безопасности сотен и сотен людей (по оценкам специалистов, в категорию аварийно опасных попадало как минимум 249 уже находившихся в эксплуатации самолётов), попытались заболтать и выгородить компанию «Боинг».

Но в 2018 и 2019 годах произошли две крупные катастрофы 737-х, в Индонезии и Эфиопии, унёсшие жизни 189 и 157 человек соответственно.

катастрофа 737-го в Эфиопии

На «Боинг» со всех сторон посыпались обвинения, на биржах произошёл обвал акций компании, авиакомпании всего мира стали отказываться от эксплуатации 737-х. Более 400 пилотов гражданской авиации подали коллективные иски, обвинив компанию в преднамеренном сокрытии информации о дефектах самолётов, а также в нанесении морального ущерба.

Производитель более не мог утаивать шило в мешке, признав, что последние два ЧП произошли в результате сбоя системы MCAS, автоматически регулирующей положение самолёта в воздухе.

Отказ авиакомпаний от эксплуатации серии 737 МАХ обошёлся «Боинг» почти в $5 млрд, ещё около $1 млрд ушло на компенсации родственникам погибших пассажиров. И, судя по всему, самолётам 737 МАХ летать больше не суждено.

Признания, гнилые отмазки и гибель людей в результате чудовищной халатности с последующим прикрытием виновных задниц при активной помощи американских чиновников, вызвали мощнейший скандал, плавно перешедший в слушания в Конгрессе.

Бывший работник «Боинга» Эд Пирсон, принимавший непосредственное участие в разработке и запуске серии 737 МАХ сообщил жюри, что неоднократно поднимал вопрос о дефектовке перед руководством компании задолго до первой катастрофы и после неё.

Вскрылось совсем уже сногсшибательное: резкое снижение надёжности новых самолётов 737-й серии напрямую связано с падением уровня инженерной и производственной культуры сотрудников компании «Боинг». Общая деградация стала причиной неудачных испытаний космического корабля Starliner, что в сумме привело к отставке главы компании Денниса Меленберга в конце 2019 года.

“максы” останутся гнить в ангарах

Вся эта грязная и крайне вонючая история приведена здесь для вящего понимания, до каких глубин низости готовы пасть, на какие жертвы и подтасовки пойти «наши американские партнёры», когда речь заходит всего лишь о деньгах. А если на кон поставлены гораздо более серьёзные материй? Такие, как геополитические интересы?

Готовы ли «американские партнёры» пойти на заведомое преступление, сбив кровавыми лапами бандеровских «шестёрок» пассажирский рейс МН-17 над Донбассом, из года в год перекладывая вину на Россию?

И можно ли после всего этого доверять голландским следственным органам и их выводам относительно причин трагедии малайзийского лайнера? Но это, впрочем, вопрос риторический…

ну что, смертнички, полетаем?