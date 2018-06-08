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08.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Общество, Украина, Финансы

Компания Коломойского добилась приостановки дела по Приватбанку


Апелляционный административный суд Киева приостановил рассмотрение апелляционной жалобы Национального банка на решение о признании противоправным и отмене распоряжения регулятора о проведении проверки ПриватБанка в октябре 2016 года, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Соответствующее решение суд принял на заседании 7 июня.

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Свое решение суд пояснил тем, что получил ходатайство адвоката Triantal Investments Ltd., который заявил о завершении его полномочий на представление компании в суде.

Согласно действующему законодательству, в таком случае компания получает до полугода на подготовку к судебному заседанию, пояснил представитель НБУ в суде Иван Прицак.

Нацбанк 2 апреля подал апелляцию на решение Окружного административного суда Киева по иску кипрского экс-совладельца ПриватБанка — компании Triantal Investments Ltd. Об этом сообщает FinClub в статье «По национализации ПриватБанка нанесли болезненный удар».

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