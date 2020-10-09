Компанию «Чистый дом» застыдили за свинство в столице Крыма

09.10.2020, Симферополь, Максим Карпенко

В Симферополе магазин компании «Чистый дом» завалил мусором внутренний двор, прилегающий к жилым домам, и не реагирует на просьбы местных жителей об уборке территории.

Об этом в Facebook сообщил местный общественник Дмитрий Финашкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всё, что нужно знать о предприятии «Чистый дом» – «чистый фасад – помойка за ним». Улица Гагарина, дом 34, город Симферополь. Народ, живущий на площади Московская, не в первый раз обращается к администраторам и дирекции этого предприятия на грязь и навалы мусора за ним и, главное – созданный ими же!

Кстати, задний двор этого предприятия, – это один из трёх основных выходов на площадь Московскую, рынок «Русь», многочисленные городские остановки общественного транспорта и т.д. Надеемся, что АТК города незамедлительно выйдет с комиссией на это предприятие и выпишет им многотысячный штраф, так как этот мусор на городской улице показывает всеобщую картину работы администрации города Симферополя по санитарному состоянию городских улиц и дворов. Друзья, игнорируйте это так сказать предприятие – чистоты и комфорта, ибо их фирменный слоган ни что иное как ширма», – заявил Финашкин.

«Предприятию «Чистый дом» указывалось на эту проблему. По какой причине они нарушают эти номы нам непонятно. Мусорный контейнер и мусорная площадка находятся в 50 метрах. В этом здании находятся ещё ряд предприятий – аптека, банк РНКБ и т.д., их служебные входы находятся в прилежном состоянии. Нареканий нет и, только предприятие, торгующее предметами личной гигиены, бытовой химией и т.д. ведёт себя, мягко сказать, неприлично.

Дом этот примыкает к МКД, дворники которого два раза в неделю убирают придомовую территорию. При ветре, все пакеты и бумагу разносит по всем окрестностям. Администрация и жилинспекция выносят предупреждение или штрафуют управляющую компанию и, только этим всё сходит с рук… Если они не следят за репутацией своей фирмы, то пусть получают вот такую рекламу. Фасад этого здания содержат в порядке», – добавил автор.

Интересно, что жалобы в соцсетях на работу «Чистого дома» возымели действие – спустя несколько часов работники убрали прилегающую территорию.

«Друзья, сила социальных сетей – координация общественности, власти, предпринимателей, горожан! Администрация данного предприятия ошибку свою признали, санитарная зона служебного входа и разгрузки товаров чистая и убрана силами сотрудников данного коммерческого предприятия. Конфликт исчерпан!» – сообщил Финашкин.